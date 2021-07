Suárez todavía no define al guardián del marco patrio

Redacción – La calidad de los tres ticos en la nómina patria tienen a Luis Fernando Suárez pensando cuál será el titular en la próxima Copa Oro 2021, donde La Sele va con la mentalidad de ir a ganarla cueste lo que cueste.

Suárez está muy complacido por la disposición y trabajo de los jugadores ticos, gracias a la disposición anímica de todo el grupo, que está trabajando fuerte para recomponer los resultados cosechados en el pasado.

El departamento de porteros es el que tiene al timonel cafetero con algunas que considera como buenas, ya que todavía no ha definido quién será el guardián del marco.

Leonel Moreira, Patrick Sequeira y Esteban Alvarado son los arqueros nacionales que luchan para dejarse la titularidad en la era de Suárez, que asegura estar mirando fijamente a cada uno en los entrenamientos que hacen con Luis Gabelo Conejo.

La idea del colombiano es tener un portero consolidado en el marco, ya que no es dar rotaciones en el esta zona de la cancha, debido que le gusta darle la mayor confianza posible al que elija para el torneo regional.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y afirma que todavía no sabe cuál será el arquero estelar de la Tricolor para la Copa Oro que se realizará en USA.

«Los tres me han gustado bastante, todavía tengo afortunadamente algunas dudas que son buenas para tener, ya que estoy mirando y estoy esperando hasta el final para ver cuál me responde de la mejor manera, yo generalmente no hago rotaciones en esa posición, busco de alguna manera el arquero sea el que tenga más estabilidad dentro de la nómina. Pero todavía no he definido cuál va ser el titulo», afirmó Suárez.

Cabe recordar, que en el pasado Final Four de la Nations League, Leonel Moreira fue el arquero titular de La Sele, por lo que «Osito» sería el que lleve la ventaja pero el colombiano no quiso dar detalles si es así o no.