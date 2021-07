Redacción- Un hombre canceló su boda a tres meses de la celebración porque su pareja no quería ser “una mamá” para sus hijos.

James Flores es un hombre que vive en Nuevo León, Monterrey, México, que se hizo viral por su insólita y polémica historia.

«Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos.

No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos […] Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero», dijo en el video.

Además, agregó: “Ellos (sus tres hijos) son lo primero y prefiero quedarme como papá soltero”, frente a su pareja, quien se negó a tener que ser la “mamá” de los hijos de él porque no le parecía bien.

Según medios internacionales, el hombre dio de baja la boda y hasta ya vendió “el paquete” de lo que había contratado para la fiesta.

El paquete incluía lunch para 200 invitados, mesa dulce, servicio de fotografía y pirotecnia.

Finalmente, el video de James Flores tuvo miles de reproducciones y más de 2 mil comentarios, con mensajes de apoyo y otras críticas por su forma de pensar.