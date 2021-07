Borges está a la espera de resolver su futuro

Redacción – ¿Celso Borges en la órbita de Alajuelense? Esa es la pregunta que se hacen muchos liguistas tras la gran cantidad de rumores en las redes sociales, por lo que el gerente deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida, aclaró la situación.

Lleida reconoce que tiene una muy buena relación con el volante de 33 años, que actualmente está a la espera de resolver su futuro deportivo, luego de que el Deportivo La Coruña anunciara que rescindiría algunos contratos por crisis económica que viven.

Es por ello, que Borges se le vio dándolo todo en la Copa Oro con La Sele, donde marcó dos goles y fue punto alto en el esquema de Luis Fernando Suárez.

Pero al parecer, Celso no le cierra las puertas a volver en un futuro al fútbol nacional y hace unos días atrás visitó gracias a su amistad con Lleida las modernas instalaciones del CAR de Alajuelense en Turrúcares.

Celso es un jugador que gusta mucho al gerente rojinegro por su gran liderazgo y jerarquía, que lo hacen un jugador idóneo para el León, pero el mismo Lleida aclara que nunca ha valorado a Borges como un posible fichaje.

Agustín Lleida habló en conferencia de prensa y afirma que Borges cumple con las características que le agradan en un jugador pero no lo tiene en su carpeta.

«Al final nosotros buscamos esos jugadores de jerarquía que pueden ser guía para los jóvenes, Celso cumple con las características de un jugador ya grande, costarricense y muchas veces internacional, como persona un ejemplo para los de abajo. Como persona y como líder también, entonces Celso cumple las características.

Ya sea Bryan Ruiz, Junior Díaz y Saborío, que en algún momento se han incorporado al proyecto, y se meten en un vestidor con un 70% del camerino con jugadores de 21 años, 18 o 19 años, que necesitan esos líderes que he momentos claves les digan que por ahí no van bien, porque debe seguir este camino, no hagas caso a redes sociales y etcétera.

Entonces, Celso Borges cumple con ese rol. Tengo una relación con Celso, de hecho el visitó el CAR no hace mucho, estuvo por aquí dando una vuelta y conoció todo, pero en ningún momento hemos valorado que se incorpore a La Liga ahora mismo, osea nunca ha sido una opción y ni hemos hablado de eso», afirmó Lleida.

El nombre del volante es de lo más respetados a nivel La Sele, ya que cuenta con 135 partidos Clase A, sumado a dos Copas del Mundo y entre otros torneos.