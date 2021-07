Redacción– Las autoridades del Gobierno anunciaron las nuevas restricciones vehículares que aplicarán desde el 12 de julio al 8 de agosto.

La restricción vehícular se seguirá aplicando para todo el país, iniciando con los primeros quince días con restricción de dos días a la semana, es decir, un día de prohibición de lunes a viernes y otro el fin de semana.

Posteriormente del 26 de julio al 8 de agosto, se aplicará la restricción de un día sí y un día no. Es decir, el día 26 de julio no circulan impares 1,3,5,7 y 9. Para el día 27 de julio no circulan los pares 0, 2, 4, 6 y 8, así sucesivamente los demás días hasta llegar al 8 de agosto.

La restricción se mantiene en el mismo horario que abarca de las 5:00am a 9:00pm, y solo podrán circular los vehículos con la placa autorizada para ese día y los que cuenten con exepciones vehicular. A esta última se suma el traslado de los estudiantes a los centros educativos.