Cruz buscará ser clave el torneo venidero

Redacción – De cara al inicio del Apertura 2021, Aarón Cruz dice ser un arquero más maduro en la institución y por eso, ahora se mentaliza en ser un muro para el Deportivo Saprissa, que buscará alcanzar el bicampeonato nacional.

Cruz fue fundamental el semestre pasado con notables tapadas y reflejos sensacionales, que ayudaron al Monstruo a conquistar su copa número 36.

Ese gran nivel del portero de 31 años le valió grandes elogios del saprissismo, que cambió las críticas para Aarón por buenos comentarios, gracias a su gran desempeño.

Es por ello, que Cruz se visualiza mantener sus buenas actuaciones, por lo que deja claro que la competencia con Kevin Chamorro y Dylan Carvajal es sana, por lo que en el departamento de cancerberos se enfocan en brillar en el Apertura 2021.

Además, el arquero estelar del cuadro morado en los últimos torneos deja claro que se siente bien y desde que llegó al Monstruo ha compartido con grandes compañeros, lo cuál le ha ayudado a potenciarse por el bien de la institución.

Aarón Cruz deja claro que se siente más maduro y suelto, por lo que ahora se enfoca en dar lo máximo para darle un valiosa ayuda al Saprissa desde su puesto.

«El grupo ha venido creciendo y desde el torneo pasado hemos venido en alzada, pero bueno es fundamental ahorita finiquitar los últimos detalles para lo que se viene que es un torneo difícil y un inicio de torneo muy seguido.

Me siento bien y desde que yo llegué aquí, he tenido grandes compañeros y la competencia siempre ha sido sana, yo siempre lo he dicho que siempre que venga un compañero a competir y sumar al grupo es importante.

El grupo lo agradece y en el departamento de porteros estamos trabajando fuerte, es un competencia sana que a beneficio del grupo. Me voy sintiendo más maduro y más suelto, sabemos que el puesto de porteros es diferente, esto es todos los días y dar el máximo en todos los partidos, el puesto es bonito pero totalmente diferente», afirma Cruz.

Los morados afinan detalles para iniciar el próximo 28 de julio el Apertura 2021 recibiendo al Santos de Guápiles en la fecha 1 en el Estadio Ricardo Saprissa.