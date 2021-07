Redacción. Los congresistas podrían darle segundo debate hoy al préstamo de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional, luego de una semana de darle largas al asunto ante la controversia por el nombramiento de Ottón Solís como representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La iniciativa, según aseguró el sector industrial servirá para generar confianza en los inversionistas y promoverá una mejor calificación del riesgo país por parte de las calificadoras de deuda.

Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, evidenció que votaría a favor porque no quedaba de otra, pero que el Poder Ejecutivo no ha hecho su parte y por eso, no aprobaría nada de la agenda complementaria.

El crédito tiene una tasa de interés de tan solo 2,5% y es a 10 años plazo y permite bajar de manera significativa el costo de la deuda.

Wálter Muñoz, diputado del Partido Integración Nacional, aseguró que este es un préstamo más de los muchos que ya se han negociado y que no se han utilizado y por los cuales, los costarricenses siguen pagando intereses.