Redacción – La hija de una costarricense fue ubicada entre los escombros del edificio en Miami, en Estados Unidos, que se derrumbó hace dos semanas, según confirmó el departamento de policía de Miami-Dade.

Deborah Berezdivin, de tan solo 21 años, se encontraba en las Champlain Towers en Surfside, junto a su novio Ilan Naybrif, quien también lamentablemente falleció, según confirmó su familia.

#UPDATE 70: We have identified eight additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/Kqy9HmSwVL

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 9, 2021