Minor Araya Salguero

Criminólogo – Exjefe OIJ – Especialista SWAT

Hará unos nueve meses, uno de los mejores suceseros del país me preguntaba sobre lo conveniente o no, de que el Ministro de Seguridad Pública posara ante cámaras y, en Base 2 del Aeropuerto Juan Santamaria, con tanta droga decomisada a sus pies. El punto del periodista, objetiva y evidentemente, era su preocupación por la inseguridad de cosas y claro, personas. A él la razón ya que, hasta más allá de lo físico podría llegar una vulnerabilidad; habría que hilar en lo estrictamente jurídico.

«ENFOQUE-Cascadas y cocaína en parques nacionales Costa Rica. Los exuberantes parques nacionales de Costa Rica atraen a turistas de todo el mundo por sus selvas tropicales, blancas playas y manantiales de aguas termales, pero recientemente han recibido visitantes no tan deseables: narcotraficantes.» – Reuters – Agosto 16, 2012

Más allá de lo anterior, lo que yo he percibido – lamento mucho decirlo – es un algo, uno conocido como «asustar con la vaina vacía» es decir; hacer ver algo muy negativo por débil, como positivo por fuerte, incluso quizá, al mejor ritmo del político de baja monta, que públicamente hace valer lo que no es suyo, como propio. ¡Espero, equivoca esté mi percepción! Pero…

Me temo que, mucha de esa mampara – hábilmente estilizada – ha sido no ahora, sino históricamente construida en parte, gracias a la intervención directa e inequívoca de otros organismos antidrogas, como la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en Inglés). Y, esto no precisamente es malo, lo malo tal vez, es no declararlo como tal; la detención de traficantes y el decomiso de drogas prohibidas, fruto del trabajo en equipo es algo maravilloso, no un pecado capital.

Hoy, según parece, los especialistas norteamericanos le quitan el velo a la tradicional mampara y hacen notar que: «Estados Unidos se ha mostrado en descontento porque la Policía de Control de Drogas (PCD) no ha vuelto a realizar grandes operaciones en contra de grupos dedicados a tráfico internacional de drogas.» O sea, «Se han avocado a revisar contenedores que salen de los muelles en la provincia de Limón, sin embargo, logran ubicar cargas de manera intermitente, y no por trabajo de campo en investigaciones.» (CRHoy).

Para nuestro pesar, no estaba tan perdido para con mi visualización sobre el estado de la situación: A Costa Rica, corruptos, inútiles, mentirosos, hipócritas y, personas con muy buenas intenciones, en el tiempo le han convertido en la Suiza del Narcotráfico.

Mientras se posa ante cientos de paquetes de cocaína ante la insaciable lente, miles de jóvenes costarricenses – a la libre – compran sus «puntas» a la salida de los Centros Educativos, esquinas de avenidas y ranchos ubicados a vista de cualquiera en barriadas, que simplemente se le han otorgado al narcotráfico. ¡Que ironía…!

«Costa Rica ha sido durante mucho tiempo un importante país de tránsito para drogas que ingresan a Estados Unidos. La ubicación estratégica de Costa Rica, su vasto territorio marítimo y el pequeño tamaño de sus fuerzas de seguridad, en comparación con los países vecinos, convierten al país en un atractivo centro de tránsito, almacenamiento y logística para el tráfico ilícito de drogas.» – Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica – Julio 26, 2021

No entiendo la razón o razones del porqué nuestro país, internacionalmente se destaca como un paraíso del Narcotráfico, cuando no hace mucho, propiamente en enero 4 de 2018, el que fuera Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, aseguraba que «Dejo estructura para blindar al país». «Mata, quien asumió la cartera en febrero de 2015 tras la renuncia de Celso Gamboa Sánchez, afirmó que su principal «legado» será dejar la estructura para blindar el país.» (CRHoy).

«A mí me tocó dejar la estructura para blindar al país. Con toda esta inversión, yo esperaría que se tenga la capacidad de enfrentar al crimen organizado. Principalmente, a la gente que está introduciendo esas cantidades y toneladas en Costa Rica ¿Por qué me enfoco en cocaína? Es la fuente de todo lo que estamos viendo: más asaltos, más robos y más homicidios» – Gustavo Mata

¿Será que – una vez más – aquellas esperanzadoras palabras no fueron más que la pura y mera, retórica; o bien, esa, la que pinta como una magnífica herencia, ha sido y es, incorrectamente aprovechada o peor aún, ignorada por otros…?

¿Quién o qué, le dio y dará seguimiento a tan importantes conductas y situaciones …?

A pesar de la tragedia (a la cual mucho encopetado burócrata, ha arrastrado a nuestro país, bailando descaradamente a este, cada vez que «baila» a sus diferentes medios de prensa) aún es tiempo para curar tanta herida que por años, se le ha propinado a la tierra que al costarricense, parió. La cuestión es trabajar, hacerlo de verdad – declarando lo que es y corrigiendo a cualquiera – por esa, que alguna vez fue llamada, la Suiza Centroamericana, por lo que…

¡Basta ya…!

De ser condescendientes para con aquel que comete delitos de Corrupción Pública y Narcotráfico. De no considerar al Narcotráfico y a la Corrupción Pública como lo que son: Amenazas a la Seguridad Nacional. De otorgar beneficios carcelarios al funcionario público corrupto y al vil narcotraficante; beneficios que al fin y al cabo, resultan en impunidad y más delito ulterior. De esa alcahueteria llamada «Monitoreo con tobilleras» para esta clase de criminales; estos deben ser sometidos al verdadero encierro y por muchos años. De menosprecio hacia nuestras instituciones policiales antidrogas; estas, las nuestras, deben ser las más y mejor equipadas, controladas, motivadas y dispuestas del istmo centroamericano y más allá, de Latinoamerica. De miedo, de tanto titubeo a la aprobación de leyes que favorezcan los procedimientos normales de la labor policial y judicial; el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, «va a echar pelos» en nuestro imponente edificio Legislativo. ¿Por qué será…? De ignorante hipocresía generalizada: ¿Por qué a nuestros mejores policías judiciales, hasta miedo les da mencionar públicamente, las palabras «interrogar» e «interrogatorio»? Hay que buscar esa respuesta en el Código Procesal Penal. ¡A pedir revisión, sin miedo, sin tapujos…! Y, ustedes que piensan, que la crema – lo mejor de lo mejor – de nuestra policía, no interroga desde 1998. Desde aquella fecha, algunos expertos simplemente colocaron una mordaza a nuestra Policía Judicial y nadie – funcionario público con poder de decisión – tuvo y tiene el valor, de hacer públicamente el reclamo a semejante «ideota». De permitir la descontrolada pero muy clara emisión de ese terrible por nocivo mensaje, dentro y fuera de nuestras fronteras, que dice al narcotraficante y sus cómplices: ¡Costa Rica, si se requiere traficar y corromper con un alto grado de posibilidad de impunidad, no hay nacion más permeable, permisiva, buena e ingenua en la región, venga! «Pifias judiciales ayudan a anular sentencia de 10 integrantes de fuerte grupo narco» La Nación, abril 27, 2021. ¡Que vergüenza…! Claro que es, perfectamente comprensivo, que al país que nos «regala» insumos y capacitación especializada, se le esté «parando el pelo». De palabrería y brabuconeria, al tratar que el buen periodista, el que «pelos en la lengua no tiene» no cumpla correctamente con su confiable trabajo, esto, al prerender obstruir sus más notorias fuentes de información. «Presidente a quienes investigan el cementazo: Los tengo identificados, sé quienes son». CRhoy, agosto 28, 2017. Claro, hay otros que, agazapados, también hacen lo suyo para evitar se cuestione objetivamente, su muy peculiar por escuálida gestión pública. Lo peor, a aquellas personas a las que con falsedades perjudican, hasta les saludan de «hermano». De exclamar ¡Estamos en Costa Rica, un país escogido y bendecido, acá nada malo pasa! Nuestros funcionarios públicos corruptos, inútiles y «muy buenos» han estado vendiendo pedazo por pedazo, a nuestra patria, la de nuestros abuelos y nuestros nietos ¿a quién o a qué? A la maldad, a través de la impunidad que genera esa fuerza cada vez más grande e imparable, representada en las abrumadoras capacidades del Narcotráfico y la Corrupción Pública. «Costa Rica: “Estación de servicios para el narcotráfico” Deutsche Welle, febrero 17, 2020. ¡Nuestra «fama» ha llegado a Europa! ¡Que vergüenza! De provocar en el agente judicial – de sangre azul – esa comprensible inclinación por «hacer de tripas, chorizo» en procesos de intervención de comunicaciones, seguimiento del rastro y otros, con el único fin de neutralizar la imuy indeseable impunidad que algunas leyes y arcaicos procedimientos, sostenidamente enarbolan. ¡Basta ya de exponer, innecesariamente, a nuestro más valioso recurso, el policía de campo! De obstaculizar la increíble labor de nuestros policías, investigadores de narcotráfico, al condicionar como imposiblemente legal, la necesidad de trabajar al fiero y astuto criminal, con otra identidad física y jurídica, con otro rostro y rastro que sirva a la preservación de la integridad física del agente y persiga ese equilibrio de fuerza y oportunidad, en la lucha contra las drogas prohibidas. De ¿hablar, presentar, o alardear? ante cámaras, con aquello que a pulso y con un gran sacrificio, ha logrado la Policía de Control de Drogas cuando, detrás del telón, a sus componentes parece no se les valora como debe ser:

“Les tienen roles que son contrarios a la salud. Ellos no tienen derecho prácticamente a una educación superior, no les dan ese permiso desde la Dirección General. Hay compañeros que han perdido a su familia, ya que prácticamente no los ven porque tienen jornadas extenuantes. Asimismo, hay compañeros y compañeras que tienen registro y las bitácoras que comprueban que han tenido jornadas de 32, 36 y hasta de 48 horas consecutivas, lo que es inhumano.” – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Hoy sale a relucir – negativamente – el nombre por el cual se le conoce al brazo antidrogas del Ministerio de Seguridad Pública (MSP); una fuerza reconocida, por años, debido a sus altos niveles de profesionalismo y de mucha dedicación. No lo considero justo…

Para junio 3 del corriente la ANEP titulaba «Narcotráfico se expande y MSP debilita Policía de Control de Droga». Jonathan Flores Mata, Asesor sindical, manifestó que «durante los últimos años le han externado la problemática de la falta de personal a los ministros de seguridad, pero más allá de lamentar la situación, no se han dignado a generar un cambio.». Al parecer, aquella muy trillada frase hueca de algunos ¡Que lamentable! ¡Que desafortunado! tiene un privilegiado lugar en este asunto.

«Centro logístico

El narcotráfico no es un problema nuevo para esta nación. Desde la década de 1990 ha cobrado dimensiones mayores. En la lista estadounidense de 22 países considerados grandes productores o plataformas para el tráfico de drogas también figura Costa Rica» – Deutsche Welle – Febrero 17, 2020

Sigamos – no desistan – con más de nuestra muy interesante historia, en materia de seguridad criminal:

«Janina del Vecchio dice que inseguridad no es tan alarmante Afirma que se trata de una percepción pues los delitos son ahora más violentos» La Nación, abril 16, 2008. Aún recuerdo aquella «salida en primera» de Doña Janina; en esos años, Ministra de Seguridad Pública. ¿Qué pensará y qué declararía la señora Del Vecchio, en 2021…? ¿Acaso, lo mismo…?

A pesar de lo anterior, creo que cada uno de los Ministros de Seguridad Pública (principal figura responsable de la seguridad del pais) que han ocupado esa codiciada silla ministerial – al menos en los últimos 30 años – han hecho lo posible, lo que ha estado a su alcance hacer; no obstante, si algo positivo debo resaltar de ese cúmulo de importante esfuerzo es lo siguiente:

«Ministro de Seguridad: Hay que declarar el narcotráfico como una ‘emergencia nacional’» La Nación, diciembre 20, 2017.

El que fuera Ministro de Seguridad Pública «Gustavo Mata asevera que hubo muchas advertencias que no se atendieron. Ahora, señala, todas las instituciones deben trabajar de manera conjunta y contundente frente a los grupos criminales.» Por lo que, si tuvo Don Gustavo, la decencia y el respeto de hacer esa, una muy especial petitoria publica.

Una valiosa petición que, valga decir, nunca encontró oídos en ningún rincón «Gobierno no declarará emergencia nacional tras aumento en crímenes y violencia» Noticias Monumental. Así es, El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en su último encuentro con la prensa del 2017, «descartó la declaratoria de emergencia nacional la ola de crímenes y de violencia que recrudeció durante las últimas semanas.». ¡No faltaba más..!

Para un buen entendedor, pocas palabras. Sin embargo, lo siguiente para el poco y no creyente con respecto a la actual, una amarga realidad:

-«El narcotráfico y la corrupción: dos males que se toman de la mano de policías y políticos» – AMPrensa mayo 30, 2021.

–«Con el narco hasta el cuello, Gobierno cita a jerarcas de Supremos Poderes para evaluar acciones» – CRhoy mayo 27, 2021.

–«Diputados acuerdan crear comisión que investigue presunta infiltración del narcotráfico en municipalidades» – La República. Net abril 15, 2021.

–«Gustavo Viales visitó condominio vinculado a presunto narco a petición de regidor investigado» – La Nación abril 13, 2021.

–«Celso Gamboa cree que Luis Guillermo Solís es ‘el gran jefe’» – El mundo.cr octubre 24, 2017.

–«Juzgado deja libre con tobillera a supuesto líder de grupo narco de Siquirres

Igual medida se aplicó a otros siete imputados».– La Nación marzo 10, 2020.

–«Agentes del OIJ, junto a banda narco enviaban droga a Europa» – AMPrensa mayo 25, 2021.

–«Invadidos por narcos, sicarios y golondrinas: ¡La seguridad está en jaque!» – AMPrensa mayo 24, 2018.

–«Dos policías entregaron a sujeto para que sicarios lo mataran» – CRhoy mayo 31, 2017.

–«La redada de drogas más grande de Costa Rica captura cinco toneladas de cocaína con destino a Holanda Las autoridades encontraron toneladas de cocaína escondidas dentro de un contenedor de envío de plantas decorativas de dosel» – The Guardián febrero 16, 2020.

Así las cosas, poco debe sorprender que en el pasado mes de junio, «Casi 40 mil kilos de droga fueron enviados de Costa Rica a Estados Unidos para su destrucción». Para ser más preciso, 39.2 toneladas métricas, según AMPrensa, fue el fruto de siete meses de decomisos.

«Por las aguas de las costas de la Zona Sur pasan hasta 500 toneladas de droga por año, una región estratégica en el trasiego de cocaína proveniente de Colombia, la cual suma altas incautaciones y muy castigada por la pobreza, al tener a Buenos Aires como uno de los cantones peor rankeado en la lista de desarrollo humano. – Semanario Universidad – Abril 21, 2021

Y, ¿Por qué se transporta ese veneno decomisado al gran país del norte? Por cuanto, por increíble que parezca, nuestras autoridadesen no han logrado en décadas, poner en funcionamiento un sistema de incineración adecuado a la muy añeja necesidad. ¡Decepcionante…!

Se debe apoyar mucho más, a la Sección de Estupefacientes del OIJ y a sus diferentes unidades dedicadas a la investigación de drogas en todo el territorio nacional y por supuesto, a uno de los mejores departamentos del MSP, la Policía de Control de Drogas. En estas unidades especializadas, si que hay gente muy valiosa por capaz y valiente, que incuestionablemente a diario, se «juegan el pellejo» incluso, el de sus familiares.

Se debe también, aprender la esa vasta experiencia de nuestros amigos norteamericanos; tomar de estos sus mejores consejos y luchar por, realmente darles aplicabilidad en el campo, tanto como en estrado judicial. Que esas reuniones sean de provecho y no un desperdicio de buen café e impuestos del contribuyente.

«El exceso de reuniones es la plaga de las grandes empresas, y casi siempre empeora con el tiempo» – Elon Musk

La responsabilidad es de todo costarricense, no solo de una figura pública de paso (Ministro de Seguridad). No sigamos entregando nuestra Costa Rica al narcotráfico que esta, lejos de ser altamente vergonzosa, es una actitud repudiable e inaceptable.

Porque la Policía, dejada a su suerte, no lo puede todo.