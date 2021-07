Redacción – ¡Enormes! Italia vence 3-2 en penales a Inglaterra y se consagra campeón de la Eurocopa 2020, luego de empatar 1-1 en 120 minutos.

En un llenazo espectacular en las gradas del Estadio Wembley en Londres, as selecciones de Inglaterra e Italia se dieron cita para definir al campeón de la Eurocopa.

Desde el pitazo inicial, los ingleses salieron con la motivación al tope, ya que estaban disputando su primer final en el prestigioso certamen de naciones europeas.

Ese ímpetu de los dueños de casa se vio reflejado en el marcador rápidamente, gracias a una sensacional definición de Luke Shaw al minuto 3, luego de que aprovechara una brillante asistencia de Kevin Trippier.

Shaw empalmó el balón con un potente remate, que dejó estático en el primer palo a Donnarumma y de paso, generó el enojo de Roberto Mancini.

Dicha anotación cayó como un balde de agua fría para los italianos, que intentaron ordenar sus líneas para lograr meterse en el partido otra vez.

Por adelantado en el marcador, Inglaterra manejó mejor los tiempos del partido y obligó a Italia arriesgar un poco más dentro de la cancha.

30 minutes gone and it remains 1-0 to England…#VivoAzzurro #ITA #ITAENG #EURO2020 pic.twitter.com/GSXFm7yZwh

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) July 11, 2021