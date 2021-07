Redacción- Entrelíneas está de vuelta con Otro Verano, una arriesgada apuesta por un sonido más fiestero y bailable, que fue lanzado el viernes 16 de julio, donde une la voz de su vocalista Mau Madriz junto a Laura Ortega.

Ortega es una conocida personalidad de Costa Rica, quien debuta como cantante con la conocida banda de pop-rock costarricense.

La canción es el resultado de colaboraciones con varios amigos de la banda que pusieron su parte para el refrescante sonido de este nuevo tema.

Es ahí donde entran grandes músicos como Federico Miranda de Gandhi en los ukuleles, Mario Alvarez en el bajo, Ale Fdz y Pablo Lacayo en la producción y la destacada participación desde Medellín de Andrés Patiño (Mosty) en la Post-producción /mastering.

Entrelíneas no ha tomado descanso en estos 16 meses de pandemia, por el contrario, ha sido un tiempo de mucha música y producciones.

El año pasado presentaron el sencillo Despiértame Al Llegar, que tuvo una viralidad orgánica sin precedentes para la banda en Latinoamérica. Posteriormente, presentaron TD Más Live Sessions, un álbum grabado en vivo, que fue en el primer concierto simultáneo para televisión, radio FM y plataformas digitales en Costa Rica.

Otro Verano, el nuevo single de Entrelíneas, habla de amor de verano a la orilla del mar, con vibe de fiesta, que continúa hasta después del amanecer. La bellísima Laura Ortega, quién debuta como cantante, es parte de esta experiencia donde por primera vez, Entrelíneas incursiona en géneros latinos más bailables y de fiesta.

“Lau es una amiga que conocimos hace años y ya sabíamos que tenía una voz lindísima. Todos la conocen por el modelaje y sus redes sociales, pero casi nadie sabía que canta tan bien. Fue nuestro productor, Ale Fdz, quién ya con la canción terminada, insistió que una voz femenina haría una gran diferencia, y ahí nació la idea de proponerle a Lau su debut en un estudio de grabación. Para esta canción también tuvimos el honor de que Fede Miranda de Gandhi grabara Ukuleles”, comenta Mau Madriz.

“Conocí a la banda desde hace como 5 años porque fui la actriz de su video Noches Buenas. Desde ahí somos buenos amigos y varias veces Mau me ha motivado e impulsado a cantar, siempre de maneras más informales como videos para instagram. Me encanta cantar desde pequeña, pero siempre me había vencido el miedo de hacerlo profesionalmente.

Mau me enseñó la canción y me propuso grabarla, y aunque la canción me encantó, me frenó un poco la presión de cantar en un estudio por primera vez. Al final, me animé, vencí mis miedos y me sentí súper cómoda grabando en el estudio. Quedé muy feliz con el resultado final y con ganas de grabar más”, señala Laura Ortega.

Sorprende ver en los créditos de una producción costarricense un nombre tan importante como Mosty (Andrés Patiño), uno de los productores principales de JBalvin y de los nombres más relevantes de la actualidad en la música latinoaméricana.

“Si uno quiere trascender y estar al nivel de los mejores, hay que trabajar con los mejores. Nuestros años en la música nos han dejado grandes amistades de muchos países y fue JuanCa Moreno piloto de JBalvin, un gran amigo, el que nos conectó con Mosty. Resultó ser una persona tan humilde y amable como talentoso. Le gustó la canción y se apuntó a incorporarse a trabajar en los toques finales y masterización de Otro Verano”, agrega Mau.

La canción habla de los amores de verano y vacaciones en la adolescencia, en palabras de Mau Madriz, vocalista de Entrelíneas:

“A mi siempre me marcaron los amores de verano en la adolescencia, esos enamoramientos que nacían en un fin de semana de vacaciones, o en un paseo de verano con mis papás.

Para mi era muy común tener un crush a primera vista en estas situaciones, tal vez de una niña o adolescente que también andaba paseando con su familia.

Yo sabía que después del fin de semana era probable que no la volviera a ver nunca. Y de este sentimiento nació esta canción: esa sensación de verano, de fiesta, de estar con los amigos, o con tu ligue, que la estás pasando tan bien que querés que la noche se alargue y no termine nunca.”