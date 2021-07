Redacción- El combinado de España se convierte en el primero en avanzar hacia las semifinales de la Eurocopa 2020 tras derrotar a su similar de Suiza por marcador de 1-3 en la vía de los penales.

Las acciones entre ibéricos y helvéticos daban inicio a la ronda de los cuartos de final de la Eurocopa, fase en la que se definirán a las cuatro selecciones que avanzan hacia la semifinales.

Por lo que estos dos representativos nacionales tenían mucho en juego la mañana de este viernes en el duelo efectuado en la ciudad de San Petersburgo, Rusia.

Sin embargo; esto no impidió que los cartones se movieran desde muy temprano en el cotejo, debido a que La Roja se puso en ventaja 0-1 tan solo al minuto 8.

Momento en el que el mediocampista de los suizos, Denis Zakaria, al generar un importante desvió ante un remate de Jordi Alba desde el borde del área grande.

Intervención que dejó sin opciones de reaccionar al portero Yann Sommer quien tuvo que sacar el balón desde el fondo de sus redes.

Ventaja en la pizarra que los excampeones del mundo sostuvieron durante todo el primer tiempo con su futbol de posesión de balón.

No obstante, en la segunda mitad la historia sería un poco distinta, puesto que la urgencia de la selección de Europa central generó que la balanza se igualara con el pasar de los minutos.

Lo que se terminó viendo en los cartones al minuto 68 del tiempo acumulado, cuando Xherdan Shaqiri puso el 1-1.

El volante ofensivo remató de primera intensión ante un balón que le sirvió su compañero Remo Freuler tras una seria equivocación de los defensores centrales de España.

Tanto que llenaba de confianza a los comandados por Vladimir Petković quienes se ilusionaban con dar otra sorpresa en el torneo europeo de selecciones.

Debido a que hace unos días lograron dejar por fuera a los actuales campeones del mundo, la selección de Francia, por la vía de los penales.

Pero esta aspiración se les complicó a los suizos cuando al minuto 77 el propio Freuler salió expulsado tras una fuerte entrada sobre Gerard Moreno.

Lo que terminó obligando a los helvéticos a ajustar su planteamiento dentro de la cancha para evitar que España consiguiera otra anotación.

Mientras que los dirigidos por Luis Enrique se posicionaron completamente en mediocampo rival para intentar conseguir la ventaja en la pizarra que les diera el triunfo definitivo.

Aspecto que no terminó por lograrse y el referí ingles Michael Oliver terminó por enviar el compromiso hasta los tiempos extra.

