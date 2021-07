Audio de CR7 se dio en el 2012

Redacción – Los aficionados al Real Madrid por todo el mundo están molestos con Florentino Pérez, presidente del cuadro merengue, luego de que diera a conocer polémicos audios donde el mandamás trata de forma despectiva al ídolo blanco.

Estos audios de Pérez tuvieron una tercera entrega de los audios de Florentino Pérez. El Confidencial publica este miércoles nuevo material del presidente del Real Madrid fechado, según el citado medio, en dos conversaciones distintas.

La última de las cuales se produjo en octubre de 2012. En ellas, el máximo mandatario del conjunto blanco ataca con dureza a los portugueses Mourinho y Cristiano Ronaldo, al que directamente califica como «imbécil».

Otras de las charlas reveladas días atrás fueron una conversación referida a Raúl y a Casillas tuvieron lugar en 2006, que también han causado controversia.

Pero lo sucedido con CR7 si ha hecho enojar a muchos merengues, ya que consideró al astro lusitano como un loco e imbécil.

«Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial.. ¿Por qué crees que hace esa tontería?», dijo Pérez.

Sobre Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Jorge Méndez (representante de ambos) el presidente fue claro contra ellos:

«Méndez no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera. Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo… ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!»

Por su parte, el Real Madrid emitió ayer un comunicado en nombre del presidente como respuesta a las filtraciones de los primeros audios donde criticaba a Rául y Casillas.

Florentino consideró que estas conversaciones salen ahora a la luz por su implicación en la Superliga, además de citar al periodista José Antonio Abellán como autor de grabaciones y amenazar con emprender acciones legales.