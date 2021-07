Marín solo jugó seis minutos en la Copa Oro

Redacción – Para el respetado ex-jugador nacional, Rolando Fonseca, el carácter mostrado por Jimmy Marín en el inicio del Apertura es digno de resaltar, tras la «humillación» vivida en la Copa Oro 2021 con La Sele donde jugó muy poco.

Marín solamente disputó un total de seis minutos en el certamen regional, luego de que entrara al minuto 90 por Celso Borges y solamente disputara los minutos de reposición en la caída por 0-2 de la Tricolor ante Canadá.

Esto debido que Luis Fernando Suárez así lo decidió y además, que el colombiano sentenció al volante de 23 años a la banca en los duelos ante Guadalupe, Surinam y Jamaica, por lo que no pudo mostrarse por completo.

Fonseca considera que lo que le hizo Suárez a Marín es humillante, ya que para un futbolista ir a un certamen con La Sele y jugar tan poco no es bonito.

Pese a lo sucedido, el goleador histórico de la selección destaca que el carácter y confianza de volver al Monstruo y de paso, anotar habla muy bien de Jimmy.

Incluso, Mauricio Wright también destacó esfuerzo de Marín, ya que llegó al país el lunes y casi que bajándose del avión se entrenó con el Monstruo para jugar ante Santos el martes, donde marcó uno de los tres tantos morados en el primer triunfo del certamen.

Rolando Fonseca es comentarista en Teletica Deportes Radio y sacó a relucir que el habilidoso mediocampista morado las tiene bien «bien puestas» para demostrarle a Suárez.

«Yo quiero rescatar que en la primera jornada, Jimmy Marín le hizo técnico de La Sele, tome no me conoció, eso es carácter y lo de Jimmy Marín es carácter, es una humillación y yo fui jugador y que en un torneo te de 3 o 5 minutos es humillante, pero llegar con el carácter y confianza para llegar a Saprissa, y demostrar lo que hizo eso es carácter y tenerlas bien puestas, lo digo por el jugador, eso es bueno.

Tal vez el técnico lo que quería era ver eso, el sentimiento de Jimmy y decir que este chiquillo solo di 5 minutos y en la primera fecha demostró lo que demostraron los otros en cuatro o cinco partidos de Copa Oro. Agradó más lo de Marín que lo de muchos», afirmó Rolando Fonseca en Teletica Radio.

El volante buscará seguir con su buen nivel este próximo viernes 30 de julio a las 7:00 pm, cuando los morados visiten Valle del General para enfrentar a Pérez Zeledón.