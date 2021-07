Segura evaluará con lupa pobre nivel de su equipo

Redacción – Tras dura caída por 4-0 ante Grecia, Geiner Segura, timonel brumoso, deja excusas de lado y acepta vergonzoso inicio del Cartaginés en el Apertura 2021.

El entrenador del cuadro de la Vieja Metrópoli reconoció que todos fallaron en su equipo, desde jugadores hasta él como cabeza principal de la institución.

Los brumosos fueron una caricatura en Occidente, ya que los griegos se dejaron el triunfo con tantos de Kenner Gutiérrez, Raimond Salas y doblete de Kenneth Vargas.

Ese resultado generó un enorme descontento en los aficionados brumosos, a quiénes Segura le pidió disculpas, ya que reconoce que un equipo grande no puede tener un inicio de campeonato tan vergonzoso.

Geiner Segura dio la cara a la prensa y afirma que en su equipo trabajan para estar siempre al 100% pero ante Grecia no se hizo nada de lo que se realizó en pretemporada.

«Eso de que las piernas pesan, eso es un mito, nosotros trabajamos para entrar 100 puntos desde el primer juego, eso que estamos duras y para eso hicimos nuestros fogueos necesario para que el equipo iniciara a nivel competitivo.

Entonces no es una cuestión de que estamos duros, osea creo que hicimos un trabajo muy profesional para entrar bien desde el primer juego, hoy no jugamos bien y eso no es una cuestión de piernas, ni dureza son otras cosas y vamos a evaluar, el plan operativo estaba estipulado pero hoy no hicimos muchas de esas cosas que veníamos haciendo.

Eso es lo que me preocupa que dejamos de hacer algo, que veníamos haciendo cosas bien. Eso vamos a evaluarlo y analizarlo para el siguiente juego, pedirle disculpas a la afición y nos equivocamos todos, el primero soy yo y vamos a tratar de solucionar lo más rápido posible», afirmó Geiner Segura.

Cartaginés buscará lavarse la cara el próximo sábado 31 de julio a las 3:00 pm cuando reciban en el Estadio Fello Meza al nuevo inquilino de primera, Guanacasteca.