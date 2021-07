Redacción-La Defensoría de los Habitantes denuncia que el Poder Ejecutivo habría sido omiso, contradictorio e inconsistente a la hora de justificar las partidas contenidas en el presupuesto extraordinario, el cuál fue retirado ayer. En dicho presupuesto iba una partida para las empresas Cacisa y Meco, investigadas por el caso “Cochinilla”.

Sería el 21 de junio del 2021, mediante oficio DM-696-2021, que la ministra de la Presidencia, Geanina Dinarte y el Ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata presentaron una solicitud ante el Congreso para la exclusión de los rubros destinados al MOPT-CONAVI.

Sin embargo, de forma contradictoria a lo anteriormente dicho, en su comparecencia ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, el 29 de junio, el Ministro contradijo lo dicho y procedió a solicitar la aprobación del presupuesto extraordinario para el MOPT 1 tal cual estaba presentado inicialmente.

En virtud de lo anterior, la Defensoría hizo un análisis específico del presupuesto extraordinario en las partidas del MOPT, CONAVI e INCOFER. El gráfico 3 presenta la distribución de los montos solicitados por el MOPT, donde el 86% corresponde al CONAVI, es decir, ¢ 40.497 mil millones; en segundo lugar, está el MOPT con el 11% e INCOFER, con solo el 3%, que corresponde a ¢ 1.500 millones.

La Defensoría logró verificar que en el presupuesto extraordinario del MOPT y CONAVI se están incluyendo recursos para obras contratadas a empresas investigadas en el caso “Cochinilla”, la Defensoría consultó el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) e identificó dos contrataciones:

a) Contratación 2017LA-000002-0006000001-Partida 1-Oferta 4:

i. Adjudicada: CONSTRUCTORA MECO S.A.

ii. Monto: ¢213,504,346.06

iii. Servicio: Diseño y construcción del puente sobre Quebrada Valverde, Ruta

Nacional No. 717.

iv. Detalle: en proceso de construcción.

b) Contratación 2017LN-000004-0006000001- Partida 1 y 2 Oferta 3:

i. Adjudicada: COMPAÑIA ASESORA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CACISA

S.A

ii. Monto: ¢1,303,500,200.00 y ¢1,245,124,400.00

iii. Servicio: Contrataciones de empresas consultoras como administradores viales

para la conservación en la red vial nacional para todo el país. Servicios de

inspección de obras viales servicio de supervisión.

iv. Detalle: Fecha de notificación 09-02-2021, vigencia del contrato 1 año, con

posibilidad de ampliarlo a 4 años.

No obstante, ese nivel de detalle no se encuentra expuesto en el proyecto de ley del

presupuesto extraordinario. Por lo tanto, no es sino hasta que la Defensoría revisa el

SICOP que comprueba que el presupuesto sí estaría destinando recursos a dos de

las empresas investigadas en el caso “Cochinilla”: CACISA y MECO.