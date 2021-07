Redacción-El doctor Luis Diego Giralt Apéstegui, jefe del servicio de odontología del hospital de Geriatría y Gerontología, junto a su equipo de trabajo logró hacer una prótesis dental el mismo día.

Don Miguel Alvarado, de 76 años, narra su experiencia así: “«Quedé asustado con la sorpresa. Llegué a las 7 de la mañana y salí a las 3 de la tarde con mis dos prótesis puestas. Era la primera vez que estaba en el hospital y me trataron tan bien, hasta almuerzo me dieron, y me impresionó tanto que me fuera para la casa ya con todo, que me dieron ganas de llorar de la emoción tan grande. Estoy tan contento, tan agradecido que no tengo palabras. Gracias a Dios por el hospital y por ellos».

Los médicos trataron de agilizar la fabricación de las prótesis luego de que se decretará la alerta sanitaria y la recomendación de que los adultos mayores, por ser las personas de riesgo mayor, debían de mantenerse en las casas.

El doctor Giralt notó que esa recomendación para proteger la salud de los pacientes pondría en aprietos el programa de prótesis, pues la ruta de atención era de seis citas entre valoraciones, mediciones, preparaciones y ajustes hasta llegar a la entrega de la prótesis.

Entonces reunió al equipo de profesionales y técnicos dentales para decirles: “la forma en que hemos trabajado debe cambiar en pandemia, debemos cuidar a los pacientes para evitar que salgan de la casa por el riesgo, debemos repensar nuestro trabajo desde cero para hacer que la persona venga y se lleve la prótesis puesta el mismo día”.

Los pacientes son previamente valorados y tratados por los especialistas con el fin de lograr una salud oral adecuada para recibir una prótesis dental.

El día de la cita se realizan acciones de preparación previa de la boca del paciente para la prótesis y se valora su condición periodontal, caries, dientes en mal pronóstico, patología oral o cualquier otra condición que pueda interferir con la colocación y adaptación del paciente a una prótesis dental.

Para el doctor Giralt esa transformación fue posible porque el grupo está formado por personas siempre dispuestas a hacer lo que sea necesario por el adulto mayor. Cómo ellos tienen el compromiso, sabrán encontrar las respuestas, pensó.

Este sistema de “entrega en un día” es para personas con necesidad de prótesis urgentes. Por eso el equipo hace valoraciones constantes de las personas que solicitan para priorizar por urgencia y tratar de dar el mayor beneficio a quién más lo necesita en este momento, mediante la categorización de pacientes según lineamientos institucionales.