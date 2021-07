Redacción – La humilde Selección de Guadalupe eliminó en penales a Guatemala con cifras de 10-9 tras un enorme 1-1 en los 90 minutos y será el primer rival de La Sele en la Copa Oro 2021.

La pequeña nación que pertenece a Francia y que ni siquiera está afiliada a la FIFA se paró de gran manera ante los chapines, que se vieron sorprendidos al minuto 6, debido a un gol de Matthias Phaeton para el 1-0 a favor de los guadalupanos.

Guatemala reaccionó rápido y al minuto 17, Luis Martínez se encargó de poner el 1-1 tras una certera definición, que le dio gran motivación a los centroamericanos.

A pesar de ese ímpetu y ganas de los guatemaltecos, Guadalupe ordenó sus líneas y logró llevar el compromiso hasta la definición de los penales. Incluso, los caribeños llevaron peligro al marco de Nicolás Hagen, que salió de cambio al minuto 90.

🇫🇷 What a rollercoaster! Guadalupe is through on penalties! On to the #GoldCup21 🏆 for 🇫🇷 #ThisIsOurs pic.twitter.com/mU5u8vx4tM

Amarini Villatoro, técnico de Guatemala, sacó de cambio a Hagen y metió a Ricardo Jerez, con el fin de que su experiencia ayudara a los quetzales a dejarse el triunfo.

Desde los once pasos, Guadalupe fue más efectivo y dejó el triunfo con marcador de 10-9, gracias al penal obra de Cavare, que venció a Ricardo Jerez para darle una histórica clasificación a la isla caribeña, que le propinó un nuevo fracaso a Guatemala.

Este resultado colocó a Guadalupe en el Grupo C, donde estará emparejado con Costa Rica, Surinam y Jamaica. La Sele debutará el próximo lunes 12 de julio ante los guadalupanos, en un duelo que no será nada fácil para la Tricolor.

The #GoldCup21 🏆 is all set!

Here is every group and date for each match! #ThisIsOurs pic.twitter.com/b3mtiCEPC9

— Gold Cup (@GoldCup) July 7, 2021