Guzmán señala que es autocrítico con su nivel

Redacción – Para el volante nacional, David Guzmán, todas las críticas que hacen de él no le bajan el autoestima ni mucho menos y más bien lo hacen mejorar, por lo que señala que sino hablara de él es porque no les importe su desempeño.

Guzmán deja claro que ha madurado de gran forma como futbolista y por ello, se le ha visto realizar un trabajo de punto fino en la presente Copa Oro 2021.

Incluso, Guzmán cuenta con la confianza total de Luis Fernando Suárez, que considera al mediocampista como un jugador indispensable en su esquema táctico.

Suárez afirma que hombres como Guzmán son los que se necesitan en la Tricolor, ya que se les ve el compromiso y coraje dentro de la cancha.

Pero todo no quedó ahí, ya que varias compañeros del volante también confían en su capacidad y por eso catalogan a David como un hombre positivo para el grupo.

Ese respaldo de La Sele tiene inspirado a Guzmán, que deja claro que todo lo que se dice él lo motiva de sobremanera, por lo que siempre trata de ser autocrítico desde su rol, con el fin de brillar en beneficio del conjunto patrio.

«Ya lo he dicho muchas veces, yo me preparo mentalmente y físico para estar siempre al 100%, yo creo que las críticas lo hacen a uno mejorar y sino hablaran de uno es porque no les importe, en el momento que hablan de mí es porque yo puedo dar más, puedo mejorar y yo puedo mejorar, porque eso siempre he sido autocrítico y entonces creo que mi trabajo va ser en función de la selección.

Mi rol yo lo tengo muy claro y sé lo que tengo que hacer, tal vez no a todos les vaya gustar, pero siempre y cuando sea en beneficio de la selección seguiré haciendo mi trabajo», afirmó David Guzmán.

Sin dudas, que el trabajo realizado por Guzmán en la presente Copa Oro ha sido digno de aplaudir, a pesar que en cada juego siempre tiene en contra a todos sus detractores que han tenido que guardar silencio al ver al mediocampista destacar.