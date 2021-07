Redacción- Inglaterra se impuso con autoridad 0-4 ante Ucrania en un juego donde dejaron en claro porque tienen el titulo de favorita para llevarse la Eurocopa.

El último juego de cuartos de final tuvo como protagonistas a las escuadras de Ucrania e Inglaterra, quienes se enfrentaron para definir cual se enfrentaría al combinado de Dinamarca.

Los ingleses controlaron los hilos del compromiso desde el pitazo inicial obligando a los ucranianos a replegarse en zona defensiva, sin embargo, el bloque defensivo no fue suficiente para detener las intenciones de gol por parte de Inglaterra.

Por lo que a los tres minutos de enfrentamiento, el atacante Harry Kane adelantó 0-1 en el tablero a los tres leones, tras una gran combinación de pases entre Raheem Sterling y el anotador del tanto.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 What a start for England in Rome!

A partir de la anotación, el cuadro de Ucrania sorprendió cambiando radicalmente el planteamiento en el terreno de juego, obligando a los ingleses a encerrarse en su campo de juego para impedir que se emparejara el marcador.

Con el pasar de los minutos, el juego se convirtió en un ida y vuelta lleno de emociones en ambas porterías, siendo el guardameta de Ucrania el gran protagonista a la hora de ahogar el grito de gol en los rivales.

De esta manera, la primera mitad del compromiso concluyó con la ventaja 0-1 en el tablero a favor de Inglaterra pero dejando grandes sensaciones por el fútbol mostrado de ambas escuadras.

⏸️ HALF-TIME ⏸️

🇺🇦 Yaremchuk denied by Pickford; Shaparenko shoots wide

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sterling sets up Kane for early opener

🔮 Predict what will happen in the second half 👇#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021