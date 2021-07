Redacción- La selección de Italia se convierte en la primera finalista de la Eurocopa 2020 al lograr eliminar a España por marcador de 1-1 luego de los tiempos extra, pero con una ventaja de 4-2 en la tanda de penales.

Durante los primeros minutos del encuentro la propuesta de los dos equipos hacía imaginar un juego muy entretenido y con ocasiones en ambos marcos.

Puesto que el balón cambiaba de posesión constantemente, debido a que ninguno de los dos representativos nacionales quería renunciar a su tradicional idea de juego.

Misma que se ha caracterizado a lo largo de toda la Eurocopa adueñarse del esférico y arrinconar a sus rivales.

No obstante, este ida y vuelta duró muy poco, ya que cerca del minuto 15 del primer tiempo los ibéricos comenzaron a monopolizar el control del balón.

Lo que generó que la escuadra azzurra tuviera que apostar a las salidas en velocidad para inquietar el marco defendido por Unai Simón.

Sistema con el que no se sentían del todo incomodos, gracias a la rapidez de sus futbolistas en el ataque, como el cado de Federico Chiesa, Lorenzo Lorenzo Insigne y Ciro Immobile.

Aunque los dirigidos por Luis Enrique también mostraban sus armas con las que generaban peligro, principalmente con su buen funcionamiento en el medio campo.

Pero estos planteamientos no permitieron que la igualdad de 0-0 se rompiera a lo largo de los primeros 45 minutos.

⏸️ HALF-TIME ⏸️

🇮🇹 Emerson hits woodwork for Italy

🇪🇸 Donnarumma keeps out Olmo drive

Who'll score first? 🤔#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021