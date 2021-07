Es la segunda vez que se tiene que pasa por el quirofano en su corta carrera

Redacción- La joven promesa del Saprissa, Jostin Tellería sufrió una dura lesión en la rodilla de su pierna izquierda que lo estaría dejando por fuera de todo el Apertura 2021.

El volante de los tibaseños sufrió una ruptura de menisco que lo obligó a pasar por el quirófano por segunda vez en su corta carrera.

Situación que hasta el mismo jugador confirmó que nunca se lo había imaginado, pero le hace frente con buena actitud.

Además de recibir el apoyo de varios compañeros y hasta excompañeros de equipo en el Saprissa, como es el caso de Jossimar Pemberton, Fabricio Alemán, Alexander Robinson y Esteban Espíndola.

Quienes le enviaron mensajes de apoyo por medio de redes sociales ante el prolongado proceso de recuperación que se le espera.

«Nunca me imagine en mi mente pasar por este momento tan difícil que es que me operen la rodilla otra vez , pero hay una única razón por la que me levanto y la que día con día quiero seguir adelante y le rezo a Dios para que me de la fuerzas de seguir, y es mi familia, mis papás y mis hermanos, que son los que más amo y lucharía, y jamás me voy a rendir por que los quiero ver felices a ellos, así que nada ni nadie me va a detener hasta lograrlo», expresó Tellería en su cuenta de Instagram.