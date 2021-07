Redacción – Sean Klaiber, jugador ficha del Ajax de Ámsterdam de los Países Bajos acepta jugar con Surinam y enfrentará a La Sele en la Copa Oro 2021.

Tras varios meses tratando de convencerlo, los directivos de la Federación de Fútbol de Surinam logró convencer a este lateral derecho del poderoso equipo neerlandés.

Klaiber es el mayor embajador de este pequeño país ubicado geográficamente en Sudamérica, pero que se desarrolla futbolísticamente en la Concacaf, específicamente en el Caribe, por lo que su estilo de juego se basa en velocidad y fuerza.

Este defensor del conocido cuadro tulipán tenía la posibilidad de ser llamado por los Países Bajos, pero tener la doble nacionalidad hizo que se decidiera por Surinam, que ya lo confirmó en su nómina de 23 jugadores para el torneo regional.

A sus 26 años, Klaiber llegó al Ajax en el 2020 ya cuenta con un título de Eredivisie y una Copa de los Países Bajos en su currículo, lo cuál habla bien de su carrera. Además, de tener ya juegos en la Champions League.

La figura de Sean Klaiber no es el único referente de Surinam, ya que también está Sheraldo Becker en el Unión Berlín de Alemania, Ridgeciano Haps en el Feyenoord de Países Bajos y Gleofilo Vlijter del Beitar Jerusalén de Israel.

Surinam buscará dar la sorpresa en el Grupo C de la Copa Oro, que está conformado por Costa Rica, Guadalupe y Jamaica. Esta pequeña nación se enfrentará a La Sele el próximo viernes 16 de julio.

Sin dudas, es un equipo prometedor porque ha dedicado sus esfuerzos a hacer crecer la cultura futbolística para fortalecer a su equipo. Su misión es tener una selección fuerte que los lleve a torneos internacionales a brillar en el futuro.

