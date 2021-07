Montenegro jugará un año a préstamo en Bolivia

Redacción – Con una gran ilusión, Jurguens Montenegro disfruta al máximo su primera aventura en el extranjero y que mejor que hacerlo en el Club Bolívar, el cuál es el más grande de Bolivia, lo cuál llena de orgullo al delantero de 20 años.

Montenegro jugará prestado un año en condición de préstamo de parte del León con el popular conjunto boliviano, el cuál afirmó no conocer mucho pero que tiene mucha ganas de empezar a darlo todo en la cancha con el «Rey de Copas».

El oriundo de Puntarenas está con el positivismo a tope en el conjunto celeste, al cuál arribó tras recibir consejos de grandes figuras del fútbol tico como Álvaro Saborío, Bryan Ruiz, Junior Díaz y Leonel Moreira, quién en el 2019 jugó en Bolívar.

Todo eso se le suma a sus ganas por trascender con la institución boliviana, que cuenta con la afición más grande de la nación sudamericana, por lo que la presión que tendrá Montenegro será mucha, pero a base de trabajo confía en saber sobrellevarla.

Incuso, afirma que los jugadores deben aprender a vivir con la presión y por eso se entregara al máximo para ayudar a su nueva institución, que actualmente ocupa la cuarta posición de la primera división de Bolivia con 18 puntos en 10 fechas.

Compromiso del tico en su nueva casa es total y desde este pasado miércoles 27 de julio, Montenegro entrenó a la disposición del entrenador brasileño, Antonio Zago.

Bolívar cumplirá este 2021 su centenario de historia, por lo que Jurguens formara parte de esta fiesta. En su presentación, el ariete dijo estar orgulloso de llegar al club.

«Me llena de mucho orgullo estar acá en el Club Bolívar y saber que estoy en el equipo más grande de Bolivia, ya é jugador que no se motive con eso realmente no merece vestir esta camiseta y realmente vengo muy feliz.

Sobre Bolívar realmente no sé mucho, sé que en el 2004 jugaron una final internacional y siempre participan en torneos sudamericanos y la Libertadores, entonces eso lo ilusiona mucho a uno para estar acá», afirmó Montenegro.

Este préstamo al Bolívar dejó al León una cifra cercana de $250 mil (₡155 millones) este monto ayudará al cuadro erizo a tener finanzas sanas durante todo el semestre.