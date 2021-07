Redacción– La conocida modelo y ex Miss Costa Rica Karina Ramos denuncia en sus redes a supuesto acosador.

Ramos lo confirmó mediante un video en sus redes sociales que interpuso una denuncia por acoso ante las autoridades.

“Todo empezó como cualquier persona intensa, pensé yo, que me contestaba cada cajita de preguntas (en Instagram) hasta seis o siete veces, me ponía cosas medio extrañas y yo dije ‘ay, equis’ y lo ignoré”, dijo Karina.

Es importante mencionar que Karina es la dueña de la academia Imagination y un día, un estudiante comenzó a pedir el número de ella, por lo que también le pareció extraño.

«Después me llega un mensaje de unos perfiles falsos, yo identifico que la persona que lleva meses de meses escribiéndome cosas súper extrañas, hasta en qué números de vuelo estoy viajando, es la misma que está matriculada en la academia”, añadió.

En la academia tomaron la decisión de prohibirle la entrada a las clases y devolverle el dinero.

Ramos asegura recibió un mensaje de esta persona, quien decía que «Tengo ganas de pasarse a vivir donde ella para poder verla cuando viene a Costa Rica».

Ramos confirmó que interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con apoyo de sus abogados.

«No puedo más con está situación, no quiero encontrármelo, no quiero que se me acerque», agregó.