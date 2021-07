Tencio quiere dejar al país en lo más alto

Redacción – El rider nacional, Kenneth Tencio, ajustará sus mejores trucos para buscar darle al país su primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tencio voló por el aire japonés y tuvo un buen debut en las olimpiadas en el BMX FreeStyle que tiene su debut en las justas, con la presencia de nueve representantes.

Para el oriundo de Cartago fue una estupenda presentación, ya que obtuvo un puntaje promedio de 79.80 que lo colocó en el sexto puesto general.

En la primera ronda el biker logró una calificación total de 75.20, mientras que en la segunda mejoró considerablemente para contabilizar una nota de 84.40.

Esa puntuación habla muy bien del atleta nacional, que está listo para ajustar todo su repertorio de maniobras con su bicicleta y así buscar llenarse de gloria.

La posición ganada este pasado viernes hará que cuando se definan las medallas de la disciplina, el tico salte a la pista en el cuarto puesto.

Kenneth Tencio no pudo ocultar su alegría por representar a la nación y afirma que buscará meter más complejidad a sus trucos para impresionar a los jueces.

“Super contento porque era lo que necesitaba, no quería tener ningún error, ninguna caída, más o menos quería ver cómo me sentía en el aire y saber si me iba a dar chance de hacer más trucos. Muchos de los trucos tengo que ajustarlos, meter más cantidad de trucos entre los mismos trucos. Era la ronda que necesitaba para poder probar lo que tenía que hacer”, detalló Kenneth Tencio.

La tarea para el costarricense no será nada sencilla este 31 de julio a partir de las 8:20 pm, ya que deberá superar figuras como el australiano Logan Martin, el japonés Rim Nakamura, el venezolano Daniel Dhers y el francés Anthony JeanJean.

Vea las declaraciones en la siguiente nota: