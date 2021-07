Arquero estaría molesto por las criticas durante la disputa legal en la que estuvo hace unos meses

Redacción- El guardameta estelar de la selección nacional, Keylor Navas, estaría muy dolido con la afición tica por el trato que le dieron durante el juicio ante los exfederativos.

Situación que fue revelada por el periodista Andrés Agulla de ESPN quien se encuentra siguiéndole el paso de cerca la Tricolor en la Copa Oro.

Por lo que se habría enterado del malestar del arquero costarricense hacia la afición por la disputa legal ocurrida meses atrás.

Misma en la que se enfrentaron los tres capitanes de La Sele, Bryan Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges, ante los ex-miembros de la Fedefútbol, Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román.

«Keylor Navas, estuve hablando con mucha gente relacionada a la selección, y me dicen, simplemente no voy a defender a Keylor Navas simplemente voy a repetir lo que me dijeron de Keylor Navas».

«Keylor Navas está realmente, muy, pero muy dolido con todo lo que pasó con aquella demanda con respecto si había entre Keylor y dos jugadores más habían cesado a Pinto y aquella situación que se hizo pública».

«Se sintió condenado por muchos de los medios, mucha gente del público y Keylor Navas según me han dicho está totalmente dolido por esa situación», aseguró el comunicador de la reconocida cadena internacional.

En las últimas semanas el cancerbero del París Saint-Germain ha sido fuertemente criticado por presentar una justificación de una lesión que le impidió estar en la convocatoria de la Tricolor para la Copa Oro.

Además de que también se quedó por fuera del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf que se disputó el pasado mes de junio.