La primera dama de Haití publica foto desde el hospital y agradece a los médicos

Redacción-La primera dama de Haití, Martine Ethienne, quien se recupera de una operación tras el ataque armado que se cobró la vida del presidente Jovenel Moise, agradeció a los médicos que la atienden en un hospital de Estados Unidos.

«Gracias al equipo de ángeles de la guarda que me ayudaron en este terrible momento. Pude aguantar gracias a su delicadeza, bondad y cuidado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!», tuiteó al lado de una foto en la que aparece acostada en una cama de hospital.

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP

— Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021