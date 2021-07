Limón promete ir hasta las últimas instancias

Redacción – Limón se niega a descender y lleva apelacióCariben para evitar el mismo a la Fedefútbol, esto como parte del proceso que inicio desde hace unos días el cuadro limonense, que presentó un Recurso de Apelación por Inadmisión.

Con esto quieren ratificar, que pese a las decisiones que consideran inexplicables que ha tomado el Consejo Director de Unafut, Limón como se dijo desde el inicio del proceso, llevará este caso a todas las instancias que sean necesarias.

Esta apelación forma parte del recurso de apelación e incidente de nulidad seguida por Limón en contra de la resolución dictada por el Consejo Director de la Unafut en donde se ratificó como descendido a Limón, proveniente de la sesión del Comité de Competición.

Por ello, Luis Zúñiga quien encabeza el grupo de abogados que están llevando el caso, expresó que mantienen la credibilidad en el proceso y que aunque las resoluciones en la Unafut no fueron favorables.

Debido que sabe que la independencia del Tribunal de Apelaciones de la Fedefutbol le dará la razón a Limón FC.

«Se debe respetar el marco jurídico, hay pasos que se deben cumplir y no se podía llegar al Tribunal de Apelaciones sin agotar la vía en la Unafut. El caso es muy claro y nuestra apelación no deja espacio a dudas. El final feliz de este caso está cada vez más cercano, la justicia prevalecerá”, dijo Zúñiga Portilla.

En la argumentación de Limón FC se deja muy claro que el Consejo Director de la UNAFUT, presidido por Julián Solano, quiere inducir a error a las instancias superiores.

Según en Limón, esto trata de desconocer la naturaleza de la impugnación realizada y de vedar la posibilidad de que Limón continúe ejerciendo los recursos pertinentes.

Incluso, señalan que están violentando flagrantemente el principio constitucional de doble instancia, lo cuál es considerado como grave en el club caribeño

«No estamos en presencia de simplemente materia competitiva, no solo se ejercieron los recursos pertinentes correspondientes, sino que se ejerció una nulidad en contra de las asambleas realizadas, siendo que la nulidad y procedimiento no se encuentra establecido ni regulado en los estatutos de Unafut”, detalla el Recurso.

El club le solicita al Tribunal de apelaciones como contralor de legalidad, que revoque y anule la resolución del Consejo Director, se admita el recurso de apelación en efecto suspensivo, y se emplace a las partes para la expresión de agravios.