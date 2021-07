Araya es el nuevo número 10 del Cartaginés

Redacción – La afición brumosa está esperando que Luis Ronaldo Araya explote de una vez por todas y así demuestre su gran capacidad a sus casi 22 años, donde ahora se mentaliza en destacar con la camiseta del Cartaginés para volver a La Sele.

Araya está muy agradecido con el trabajo de Geiner Segura en el cuadro brumoso, debido que el timonel de 46 años le ha devuelto la confianza al volante.

El estratega del cuadro de la Vieja Metrópoli le pidió a Araya que bajara de peso, lo cuál obedeció de gran manera el futbolista blanquiazul, que asegura que la pretemporada le ha ayudado tomar un buena forma física.

A eso también se le debe sumar que Luis Ronaldo es el nuevo número 10 del Cartaginés, luego de que saliera de la institución, Christopher Núñez.

Portar ese importante dorsal y la confianza que le ha regresado Segura que tiene inspirado a Araya, que ya dejó atrás los malos ratos vividos con Medford al mando.

Todos esos ingredientes hacen que el mediocampista del club brumoso esté con la motivación al tope y se ponga como meta volver a la Selección Nacional.

Ronaldo se dio un lujo de debutar en el combinado patrio con solo 12 partidos disputados en la división de honor. Solamente tenía 19 años cuando lo consiguió.

Pero malas juntas y la fama le pasaron la factura al oriundo de Turrialba, que ahora cuenta con más madurez y desea volver a enfundarse la camiseta de la Tricolor.

Luis Ronaldo Araya dejó saber su intensión de tener un gran Apertura 2021 y así poder llamar la atención de Luis Fernando Suárez para que lo convoque al cuadro patrio.

«No voy a mentir, en torneos pasados no estaba tan motivado por la falta de minutos y tal vez por culpa mía por no trabajar al máximo, porque no era del gusto del profesor que estaba en ese momento y ahora me hice una propuesta de tratar de crecer, que ya este sea el torneo y tratar de volver a la Selección como estuve hace un tiempo.

Volver a ganarme también la confianza de toda la afición brumosa. Yo creo que el grupo está bien y se ha mantenido a tope, creo que cada quién está luchando por un puesto. Geiner Segura debo agradecerle porque desde el primer día me exigió algunas cosas que debo agradecerle, como que estaba pasado de peso.

Entonces me dijo que bajara de peso y que tratara de ponerme a tope, lo hice y la pretemporada me ha ayudado para tomar confianza de nuevo, que hace tiempo no tenía», afirmó Luis Ronaldo a FUTV.

Cartaginés iniciará el campeonato este miércoles 28 de julio a las 2:00 pm cuando se enfrenten al Municipal Grecia en el Estadio Allen Rigioni Suárez en Occidente.