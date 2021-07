Ureña registra 67 juegos y 15 goles con La Sele

Redacción – Para el delantero patrio, Marco Ureña, nadie puede decir algo de él en temas de Selección Nacional, debido que siempre se ha entregado al máximo y por ello, se autodenomina como un jugador apto para la Tricolor.

A sus 31 años, Ureña ha encontrado en el Central Coast Mariners de Australia la regularidad que tanto se le había negado en su carrera deportiva.

A lo largo de su primera campaña en la A-League, el tico sumó un total de 22 partidos en 1443 minutos, donde se dio el lujo de anotar cinco goles y dar tres asistencias.

Esos números hablan muy bien del delantero dos veces mundialista, que anhela con ser convocado por Luis Fernando Suárez y así demostrar porque ha sido constante en la Tricolor a lo largo de los años.

Pese a que se denomina como un jugador adecuado para La Sele, Ureña Porras no es llamado desde febrero del 2020, cuando vio acción en el amistoso contra Estados Unidos, donde Costa Rica cayó 1-0 y el ariete jugó 78 minutos.

Desde ahí, le ha tocado ver a la Tricolor por televisión y no desde la cancha, que es donde más le gusta, ya que se ha dado el lujo de marcar goles claves como el marcado ante Uruguay en Brasil 2014 o los conseguidos en el Mundial Sub-20 de Egipto 2009.

Además, de haber marcado goles claves en las diferentes eliminatorias mundialistas. Por ejemplo, para Rusia 2018 marcó tantos de relevancia ante México y USA.

Todo eso habla bien de Marco Ureña que en una charla con Deportivas Columbia dejó claro que es jugador de Selección Nacional, por lo que espera ser llamado pronto.

«Gracias a Dios he tenido la bendición de anotar en diferentes mundiales, siempre ha sido un honor y responsabilidad estar en la selección. Para el Mundial de Brasil no jugué eliminatoria pero estuve ahí y colaboré. Para la ruta a Rusia fuí el goleador, algo que me propuse y lo hice.

Siempre que me convocan me entrego al máximo, nadie puede decir algo malo de Marco con respecto a ello, soy jugador de Selección Nacional, hice goles importantes que nos ayudaron a clasificar a Rusia también”, dijo Ureña a Deportivas Columbia.

Aunque desea ser convocado en el inicio de la eliminatoria, el delantero espera que Australia cambie sus estrictas restricciones por causa de la pandemia.

La nación ubicada en Oceanía tiene totalmente cerradas sus fronteras, por lo que si Ureña debe quedarse tres meses fuera y de paso, estar tres semanas en aislamiento, por lo que anhela que para el inicio de la octagonal todo eso cambie.