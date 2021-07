Díaz cuestiona actitud de Díaz con la Tricolor

Redacción – Para el respetado entrenador nacional, Hernán Medford, le hizo un pedido a Luis Díaz, con el fin de que ponga a La Sele arriba del Columbus Crew de la MLS.

Medford no se cree el cuento que Díaz no estaba en su mejor rendimiento y que por eso no había sido convocado para la Copa Oro 2021 por Luis Fernando Suárez.

Por ello, el Pelícano señala que no cree que un futbolista salga a la cancha sin su mejor nivel, debido a las grandes exigencias de la liga estadounidense.

En la Fedefútbol aclararon que antes de hacer la convocatoria les informaron que Díaz seguía recuperándose del esguince en la rodilla que le impidió jugar la fase final de la Liga de Naciones, por lo cual estaba haciendo trabajos diferenciados.

Además, con el objetivo de priorizar la adecuada recuperación del jugador de cara a la eliminatoria, la Fedefutbol decidió no convocarlo pues no estaría en condiciones de entrenar al 100% con el entrenador patrio.

Según valoración tanto del departamento médico del club y el criterio médico de La Sele, no estaba garantizado que el futbolista estuviera en capacidad de jugar 90 minutos para el inicio de la Copa Oro.

A pesar de ello, Medford cuestionó con todo a Luis Díaz y afirma que si jugó a un 70% o 80% con su equipo, porque no vino al conjunto patrio para el torneo regional.

«Yo no que un jugador a nivel profesional vaya jugar un partido, campeonato y con la exigencia de la MLS y jugar a un 70% u 80%, entonces voy a decir algo, que si usted está a un 70% con un equipo que juegas, tienes que estar aunque sea a ese 70% en la Selección, porque es más obligación la Selección Nacional tdavía.

Representas al país y entonces, Luis jugaste a un 70% con tu equipo, venga y juegue con el 70% a la selección, yo pongo a La Sele arriba que los equipos, entonces yo si veo mal, aparte que Luis es un jugador muy bueno, yo lo tuve y lo respeto mucho, pero no ese tipo de formas para quedar fuera de la Copa Oro, donde hubiera sido un jugador importante, es un joven y por eso digo que a los jóvenes hay que exigirle más», dijo Medford al programa Contragolpe de TD Más.

Muchos ticos le han tirado con todo al formado en Guanacasteca, debido que consideran que se comprometió con el país y por eso, optó por estar con la Tricolor.