Redacción- Mujer recibe una donación de 170 mil dólares para comprar una casa, pero se compró un carro de lujo.

Malika Chalhy fue echada de casa al confesar que era lesbiana y algunas personas donaron dinero para ayudarla a comprarse una casa.

LEA TAMBIEN: Natalia Rodríguez y Keyla Sánchez lanzan podcast para contar sus vidas

La joven de 22 años intentó regresar a su casa en en compañía de la policía, pero fue rechazada por sus padres.

Luego, la madre le envió un mensaje “das asco, lesbiana. Te deseo un tumor, eres la ruina de la familia. Sería mejor tener una hija drogadicta que lesbiana“.

A raíz de esto, su prima decidió abrir fondos de donaciones a través de la plataforma GoFundMe con la finalidad de “ayudarla a reconstruir su vida“.

La primera recaudación de dinero alcanzó los 170 mil dólares y la segunda que ha alcanzado los USD 15.000.

La polémica se presentó cuando la joven publicó en sus redes sociales una foto conduciendo un Mercedes Benz Clase A.

Al inicio dijo que el vehículo era de los papás de su pareja, pero luego admitió que “quería darme un capricho“.

“Me compré un buen coche. Podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Si mentí sobre el coche es porque me encerraron, me metieron en un armario“, dijo.