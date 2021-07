Por Andrea Castro

Racismo, limitaciones económicas, un divorcio, pérdida de seres queridos… eso parte de lo que le ha tocado vivir a “Nana”, como la nombran sus amigos.

Además de bailarina, modelo, actriz, amante de la gastronomía y madre, sigue siendo una de las más imponentes presentadoras e influencer del país.

A los 22 años Nancy Dobles comenzó en A Todo Dar su carrera como presentadora, pero trabaja desde los 16 años. Ha sufrido humillaciones y llama a la perseverancia a todos aquellos a los que la pandemia ha puesto en una situación crítica.

Extrovertida, sencilla y sensual; no hay nada arrogante en esta famosa presentadora, quien se ríe a carcajadas con frecuencia, contagiando a todo el que se encuentre a su lado. Inicia la conversación con mucha confianza, tanto así que asegura que no hay nada que no pueda responder.

Esa vitalidad e imponente energía en esta presentadora de 43 años se transforma en serenidad y quietud al recordar situaciones difíciles que ha enfrentado en su vida y que, según ella, han sido un pilar importante para convertirse en la mujer y profesional que hoy es.

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) afirma que “influencer” es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales.

Es así como esta morena -con más de 20 años de carrera- ha tenido que evolucionar y convertir el mundo de las redes sociales en un aliado que respalde su experiencia, talento, finanzas y la forma de ayudar y darle exposición a decenas de emprendedores.

Obstáculos por vencer

Siendo aún más la gente que la quiere, ha tenido que enfrentarse a comentarios sobre su color de piel, su contextura y hasta de su edad mediante estas plataformas.

Según Ximena Soto Phillips, empresaria, publicista y experta en marketing digital, los influencers han llegado para quedarse. Y son importantes por el poder de exposición y la necesidad de admiración que posee el ser humano.

“Hay quienes utilizan su capacidad de influencia para bien y otros para mal. El peligro es cuando se olvidan de la realidad y solo le dan importancia a la virtualidad”, agregó Soto.

Partiendo de esto, Nancy Dobles dice guardar lo más importante de su vida para ella y los suyos; estar atenta a sus hijos, quienes ya crecieron. Además menciona sentirse más enamorada y feliz en la relación que sostiene con el reconocido periodista Ignacio Santos desde hace ya 12 años.

Ayudar a los demás, y limar rencillas del pasado se ha convertido en pieza clave de su éxito, mismo que seguirá afianzando abriéndole las puertas a nuevos proyectos y experiencias.

–Iniciaste en una época donde todo era distinto Hace 20 años nadie veía las redes sociales como un negocio.

Sí, inicié en el 2000 (año) sin teleprónter (pantalla para leer mientras se es filmado). Todo lo teníamos que aprender e improvisar.

O sea, aprender alguna mención de algún patrocinador, pero decirlo de una forma más natural. Creo que aprendí al revés y es bueno porque creo que es lo más difícil, improvisar en comunicación. Llegué a Canal 7 a finales del 2005, pero empecé a trabajar desde los 16 años.

–Muchos de los presentadores que iniciaron en tu época prácticamente están desaparecidos. Vos sos de los que han venido migrando, se ha sostenido y hoy sos toda una influencer.

(Risas) Sí, qué raro, porque así se les llama ahora. De hecho a mí el día que una persona me dijo que tenía que abrir un Instagram, yo no sabía para qué era. Yo pensaba que con mi Facebook privado era más que suficiente.

Yo decía: ¡Ay, qué pereza! No, no, no. Y estuve un tiempo resistiéndome; no lo quise abrir porque de repente esas cosas nuevas me asustaban, pero me arriesgué, lo hice y es una plataforma que trabajo, en la cual me va muy bien, la cuido, la valoro.

Realmente saco mi tiempo para dedicarle a las personas que me escriben. A veces es complicado porque es mucha gente y seguimos creciendo, así que es difícil llegarle a todos, pero trato de por lo menos darle las gracias por escribirme y sus palabras bonitas.

–A mí me ha costado adaptarme a las redes sociales. Siento que el no estar tan entregado a ellas nos puede desplazar hasta como profesionales ¿Cómo te ha ido con esto de generar contenido

¡Te toca aprender! Además es parte de la comunicación. Por ejemplo, Twitter, lo veo más periodístico.

Cada público es diferente. Yo siento que… no sé, a veces duele, porque yo creo que soy privilegiada y la gente (la mayor parte) que me sigue siempre tiene cosas bonitas para decirme, pero por ejemplo, en Twitter siento mucho odio o en Tik Tok de repente los comentarios que hacen son muy ofensivos.

Yo me abrí Tik Tok hace poco y hay gente que se esconde detrás de algo falso, simplemente para darte comentarios negativos.

Vacuna contra la negatividad

¿Cuáles comentarios negativos te han hecho?

Sí, claro. Pero sinceramente, a mí que me afecte algo cuesta mucho y hasta me da risa y tristeza a la vez. Te voy a decir por qué risa. Por ejemplo, me dijeron un día que tenía más carne un taco de aserrín (se le sale una carcajada)

¡Es que enserio, me importa un pepino que me digan eso! Yo me río porque siempre he sido delgada. Uno nunca le queda bien a la gente: si estás gorda que qué gorda que estás, si estás flaca que qué flaca que estás. ¡Que mis piernas se me van a quebrar!

¿Que por qué soy tan negra? Primero que todo, me encanta mi color, amo mis raíces. Amo cada color que tengo porque sí. Me dicen que mi cara es más clara que el resto de mi cuerpo y es porque tengo una enfermedad en mi rostro llamada melasma.

Entonces la gente a veces critica y daña sin saber qué hay detrás de una persona. Las palabras tienen mucho poder. Uno tiene que tener cuidado de qué dice y cómo lo dice, de qué escribe y cómo lo escribe. Yo siempre he sido muy cuidadosa, porque a mí nunca me gustaría hacer sentir mal a alguien.

Estar en el medio hace que la gente te envíe muchas cosas, incluyendo regalos para hacer publicidad y demás ¿Cómo has manejado esta área que mucho utilizan para bien y otros para mal?

Yo he trabajado mis redes diferente porque yo lo agradezco y los comparto, pero no me los dejo. Cierta vez una seguidora me escribió que qué dichosos nosotros, porque nos regalaban tantas cosas.

Y yo dije: sí, qué feo, hay gente a la que no le regalan nada y lo necesitan más que yo. Cada cosa que a mí me llega la voy a regalar porque no lo necesito, gracias Dios lo puedo compartir. Así que cada regalo (de emprendedores) que a mí me llegue lo muestro, lo agradezco y lo comparto.

Entonces me empezaron a mandar de todo: orquídeas, canastas de supermercado, certificados para personas con discapacidad auditiva, exámenes médicos y ese primer mes pude dar casi 80 regalos.

De hecho, acompañé a una de las ganadoras al consultorio de audiología y se nos salían las lágrimas. La señora venía de Pérez Zeledón y le colocaron un audífono de poco más de $1.000 dólares. Para mí eso vale todo. Si yo puedo utilizar mis redes para ayudar a otras personas lo voy a hacer y en pandemia ha sido muy bueno porque he podido ayudar a muchos emprendedores.

Con tanto auge y crecimiento empresarial a través de medios digitales ¿Es realmente, ahora, la televisión un buen negocio?

Yo creo que todavía lo sigue siendo, pero tiene competencia que antes no tenía. Y la publicidad le está apostando mucho a las redes sociales. Al menos donde yo trabajo es un canal que vende y tiene buen contenido y buena publicidad. La televisión tiene mucho que dar todavía.

El contenido sí importa

Ante mi percepción, en esta época los escándalos venden y casi que se convierten en publicidad. Si bien es cierto la comunicación hay que verla también como un negocio, pareciera que el contenido ya no importa, sino generar esto que llamamos rating, ¿Cómo percibís vos esto? ¿Y cómo has sabido mantenerte lejos de escándalos?

Me di cuenta que existen páginas que cuentan noticias falsas solo porque ganan cada vez que la noticia es compartida. Me enteré hace poco y a la gente no le importa si es falsa o no. Así que hay que tener cuidado con las fuentes.

Y la única forma de mantenerse lejos de los escándalos es no teniéndolos (más risas) ¡Diay, Andre! Cada quien lleva su vida como la quiera llevar. Yo tengo problemas, todos tenemos problemas. Las redes sociales exponen lo bonito, pero lo triste yo tengo que guardármelo para mí.

¿Por qué yo tengo que exhibir mis problemas? Que sepan que sí los tengo, tengo mis días muy tristes, pero mis papás me enseñaron a sonreír; trato de estar feliz. He pasado momentos muy duros, he llorado, pero me los guardo para mí, para los míos. Necesito el apoyo de las personas que realmente me quieren.

Has sido mamá, bailarina…

(Suelta la risa) ¡Cuentachistes, ahora! Obvio, son malísimos.

Como el de pumba (compartimos risas)

¡El de Timón y Pumba! Son remalos, pero si usted le puede sacar una sonrisa a alguien y talvez la está pasando mal… A mí me escriben y me dicen: “Nancy, gracias, porque con ese chiste tan malo me hizo reír.” Soy como soy y a alguna gente le caeré malísimo, pero a mí no me importa.

A eso iba, habiendo sido de todo, porque hasta actriz has sido ¿En algún momento todo lo negativo influyó en tu vida?

Claro, al inicio. Siempre me han criticado, hasta mis piernas por flacas ¡Ay, gracias a Dios tengo piernas! Hay público para todo y si no te gusta, no lo veás.

Y habiendo hecho de todo, ¿Qué más le falta por hacer a Nancy Dobles?

Bueno, sí tengo en mente algo que quiero hacer y es llevar un curso de cocina en París. Por lo menos unos tres meses.

Llevar este curso –no de pastelería-pero si llevar de todo un poco, además para practicar el idioma porque acá es muy difícil practicarlo. Estoy de vuelta estudiando francés, fortaleciéndolo para irme a estudiar.

Todavía no porque quiero seguir en televisión. Me siento en una etapa muy linda de mi vida, muy enriquecedora. En Buen Día he podido aprender muchísimo: he hecho entrevistas, guiones, proponer temas y hasta cocinar…

Estamos en una época crítica, donde no basta el talento. Hay muchos profesionales graduados y la competencia por un puesto profesional cada vez es más reñida. ¿Qué le hace falta a las generaciones emergentes para triunfar en sus áreas?

¡Se necesita determinación, punto! ¡Si quiero lograr lo que quiero, se necesita determinación! ¡Adiós el pobrecito! Uno puede escuchar buenos consejos y puede tener apoyo familiar, pero el que lo logra es uno.

Uno no debe cansarse de tocar puertas y si tenés la oportunidad de complementar tu carrera con algo más, un idioma, algo en tecnología, hágalo. Uno debe conocer sus talentos y saber cuáles son sus fortalezas.

Hace poco leí en un medio de espectáculos una nota sobre vos y el papá de tus hijos (El empresario Daniel Drew)…

Sí, ya sé cuál es.

Exacto, hay que hablar también de lo incómodo. Me acuerdo cuando estaba pequeña y vi notas de lo dura que fue tu separación pero hoy parece ser tema superado ¿Cómo lograste obtener la relación cordial con tu ex esposo y teniendo otra pareja?

¡Totalmente! ¡Es tema superado! Hay gente que me escribe y me cuenta que están atravesando un divorcio y yo les digo que sí, eso marca, es un momento que nadie quiere pasar, más cuando hay hijos, pero todo pasa.

Hoy llevo una relación muy bonita con mi ex esposo, cordial; siempre salimos a comer los cuatro juntos (sus dos hijos, su ex esposo y ella) y nuestros hijos son los más felices, los más agradecidos.

Vamos a ser sus papás toda la vida, entonces no te podés pelear con el papá de tus hijos, porque no es sano para ellos. Hay respeto, hay lealtad, hay madurez.

¿Y don Ignacio no se pone celoso?

Ojalá que una vez que se divorcian y se separen puedan llevar una relación sana y cordial por el bienestar de uno principalmente, porque te afecta todo.

Porque primero mamá y papá, uno tiene que estar bien para no trasmitirle a los hijos tristeza, depresiones, ira… Porque de repente hasta a los mismos chicos usan. No critico, no juzgo, pero es muy feo hablarle mal a los hijos mal de su papá o de su mamá. Eso no es sano.

Pensar en vos y en Ignacio me hace pensar en lo contrastados que son, vos con esa energía y él tan magistral y serio ¿Cuál es el secreto que los ha llevado a 12 años de relación?

Diría yo que la madurez. Él a mí me ha enseñado mucho. Llevamos una vida como un matrimonio; nos amamos, nos respetamos, eso para mí es importantísimo ¡Su felicidad es mi felicidad! Y yo sé que para él también mi felicidad es su felicidad. Es un tema de lealtad.

¿Se confía a ojos cerrados?

Totalmente. Ignacio es la persona más correcta que conozco. Yo diría que es el mejor ser humano; digo, es mi marido, pero sin duda es la mejor persona.

Claroscuros

Nana, para ir cerrando, mucha gente desconoce que has pasado, por ejemplo en tu niñez, por momentos difíciles. Sin duda eso te ha hecho valorar todo lo que has logrado.

Andre, yo trabajo desde que tengo 16 años, y por trabajo compré la casa de mi mamá, con mi trabajo la terminé de pagar. Este año la terminé de pagar; justamente, el 28 de enero le di de regalo de cumpleaños a mi mamá: el recibo que decía “cuota cero”.

Llevaba 20 y pico de años de pagar (entre risas se le ponen los ojos llorosos). No me importa que me critiquen, yo he trabajado y me lo merezco. Yo fui una niña pobre y no tuve nada de lo hoy mis hijos tienen y les recuerdo siempre que lo tienen que valorar.

Yo fui una niña pobre y yo no me quedé ahí; siempre quise crecer y no conformarme. Yo no quiero que me echen de una casa.

A nosotros nos echaron muchas veces por no poder pagar. Y yo le decía a mi papá que les iba a comprar la casa y la compré. Por eso es importante ahorrar. Si usted quiere quedarse en lo mismo, es su decisión. Yo dije: yo no quiero esto. Era difícil que nos alquilaran porque ya nos habíamos hecho fama de mala paga en el barrio.

Siempre has pensado en el bienestar de los tuyos, ¿Crees que eso sea parte de tu éxito?

Para mí no es algo religioso, aunque hasta la Biblia lo dice. Para mí es una ley de vida: si usted está bien, su familia también tiene que estar bien y no abandonarlos. A mi hermana Nadia cuando empezó a estudiar le compré su primera computadora, le ayudé con parte de su carrera cuando se quedó sin trabajo.

Yo no sé cómo hacía, pero lo podía hacer porque ahorraba y he seguido ahorrando toda la vida.

¿Te afectó en algo la pandemia?

Vieras que me afectó más por ver lo que le pasaba a los demás; yo pude seguir con mi trabajo. Vi a muchas personas perder su empleo, pasarla mal, no tener qué comer ni dónde vivir. Entonces esas son cosas que me afectan en el alma y en el corazón y si hice algo por alguien nadie tiene por qué saberse ni yo decirlo, pero fue más evidenciar lo externo.

¿Alguien en tu familia se enfermó de COVID?

Sí, mis dos hermanos menores se enfermaron, la menor la pasó muy mal. Mi mamá ya se vacunó e Ignacio y yo salimos a vacunarnos al exterior.

Una vez estuve en un evento donde expuso Ferrán Adriá, uno de los chef más famosos del mundo, y un periodista le pidió un consejo para los cocineros emergentes y me llamó la atención que dijera que su vida es tan distinta a la de cualquiera que dar un consejo sería un riesgo. Desde entonces hasta yo me mido en dar consejos, pero dada tu experiencia y en este tiempo de crisis, si tuvieras que dar tres consejos a quienes están luchando, ¿cuáles serían?

El número uno y que para mí es lo que me tiene donde me tiene, es ser una buena persona. Yo nunca he robado, nunca le he hecho daño a alguien. Hay que hacer lo correcto.

Si tenés un trabajo, valorarlo como el mejor trabajo del mundo. Ser correcto en lo que haga, con determinación. En segundo lugar, ahorre. De poquito en poquito se hace muchito. Talvez la gente se pregunta cómo va poder ahorrar si con costos sale adelante. Ahorre. Yo sé que es difícil, muchas veces le saqué al chancho las monedas con un cuchillo para los pases.

Y tercero, póngase metas. Uno tiene que ser ambicioso, pero con cuidado. Pero sea buena persona y verá como la vida se acomoda para que vaya surgiendo ¡He dicho!

¡Caso cerrado¡ (Reímos las dos al mismo tiempo).

*Esta nota es parte del convenio con Digitus CR, el laboratorio de innovación y producción de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Federada San Judas Tadeo.