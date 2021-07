Bermúdez está muy feliz de su vuelta a La Liga

Redacción – La afición manuda está muy feliz por el regreso de Noelia Bermúdez, que cree que el proyecto de Alajuelense FF es lo cercano al fútbol de Europa en el país, lo cuál refleja la gran labor de la institución.

Bermúdez volverá a proteger la portería del equipo femenino rojinegro, al cuál le guarda un enorme cariño y durante el último año que estuvo en el Deportivo La Coruña de España siente que nunca se fue del plantel.

Su ligamen con la institución rojinegra es por período de tres años, donde buscará seguir aportando todo su rodaje en pro del conjunto liderado por el Pato López.

Para la portera de 26 años, todas las condiciones que ofrece La Liga es similar a lo que le ha tocado vivir en el extranjero, donde ya ha defendido los colores de clubes como Levante UD, Valencia y Deportivo en suelo español.

Esos pasos por el exterior la han convertido en una voz autorizada para hablar de la profesionalización y buen trato que le ha dado Alajuelense a sus jugadoras.

Por ello, Noelia señala que todo lo que ofrece el CAR es fundamental para que las futbolistas potencien sus condiciones y sueñen con el bicampeonato nacional.

«Sí es así, es algo que yo siempre he pensado y ahora con esta nueva etapa en La Liga, son cosas que uno como futbolista valora y también toma en cuenta a la hora de tomar una decisión, venir a estas instalaciones a entrenar, que está el gimnasio, la calidad de las canchas y terminar de entrenar, tener a la disposición para ir a terapia.

Subir y desayunar, son cosas que no están en un contrato, pero que para uno como futbolista obviamente pesan para tomar una decisión, creo que obviamente todo eso suma para mejorar como deportista.

Le comenté a mis papás y mi pareja, que durante este año que estuve en España sentí que no me fui del equipo, lo de las compañeros y sin dudas la afición, que me recibieron de buena manera y me acuerparon, durante este año estuve pendiente del equipo y la afición también estuvo pendiente de mí», afirmó Bermúdez.

La portera todavía no sabe cuando va debutar con Alajuelense FF, ya que debe esperar que llegue su pase internacional y demás papeleo para quedar con todo en regla.

Las manudas iniciarán la defensa de su corona este próximo sábado 3 de julio, cuando reciban en el CAR a Dimas Escazú a las 3:00 de la tarde.