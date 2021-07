Manudos buscarán ganar su copa número 31

Redacción – De cara al inicio del Apertura 2021, Fernando Ocampo anhela que el León logre sacarse una «espinita» pendiente y recupere su corona en el fútbol nacional, luego de que la perdieran en el pasado campeonato.

Ocampo tiene presente lo sucedido en el certamen pasado, donde La Liga fue líder e invicto en la fase regular, pero en semifinales fracasó tras ser eliminado por Saprissa.

Es por ello, que el jerarca rojinegro afirma que en la institución trabajan con todo en la pretemporada con la misión de llegar fuertes y lograr la copa 31 del club.

Ese pensamiento no es solo del presidente erizo, ya que desde los «cachorros», cuerpo técnico y jugadores de experiencia no hay otro objetivo que no sea dar la vuelta olímpica a final de año en el certamen que inicia el 28 de julio.

Lea también: Randall Poveda es designado como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje

Lo cuál habla bien de las ganas de los manudos por querer ir en busca de la gloria y así demostrar que lo sucedido el certamen anterior fue un accidente, por lo que hacen los ajustes necesarios para ir volver al trono del fútbol tico.

Fernando Ocampo habló con el programa 120 minutos de Radio Monumental y afirmó que la misión del plantel comandado por Carevic es pelear la copa desde la fecha 1.

«Por la planilla, por el esfuerzo que hemos venido haciendo, planificación y claramente todos en la institución estamos trabajando para sacarnos esa «espinita» que nos quedó desde el torneo pasado y creo que se hizo un buen torneo, tuvimos un buen año en el balance general, pero lo cierto es que quedó un sinsabor al final.

Creo que el equipo tenía todo para poder alcanzar el objetivo, pero no se logró. Se hizo la revisión y se han hecho los ajustes pero el objetivo es claro de ir a pelear por ese campeonato desde el inicio del torneo», afirmó Ocampo.

Manudos afinan detalles para iniciar de gran manera el torneo venidero, en el cuál debutarán visitando a los Toros del Norte en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.