Redacción. Los diputados aprobaron hace pocos minutos una moción para discutir dejar sin efecto el nombramiento de Ottón Solís, ex diputado y líder del Partido Acción Ciudadana como representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“Yo he visto aquí al PAC dando clases de ética y eso es un descaro. El nombramiento de Ottón Solís es un clamor popular de que se vaya, de que Ottón Solís no va a París y ese es el grito del pueblo costarricense, de las cámaras empresariales y ha sido mucha la estafa que el señor Solís Fallas le ha hecho a este país. No es por los atestados, es el repudio que se siente por la figura de Ottón Solís y por el partido que levantó la bandera de la ética y estafó a este país con 600 millones de colones”, destacó.

El congresista catalogó el nombramiento en la OCDE como una torpeza política, como un descaro y como una barbaridad.

La diputada del Partido Acción Ciudadana, Laura Guido, presentó una moción para que no se solicite la destitución debido a que esto violenta la separación de Poderes.

La ley le da la facultad de nombrar en los puestos diplomáticos al Consejo de Gobierno.