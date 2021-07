Soto es gerente general del Herediano

Redacción – Para el entrenador nacional, Wálter Centeno Corea, cree que en la Fedefútbol debe haber un directivo que tome decisiones, tal y como lo hace Jafet Soto en las filas del Club Sport Herediano.

Centeno deja claro que se deben cortar cosas en lo interno de la Tricolor, con el fin de que se inicie un nuevo proceso y así no seguir con un círculo vicioso.

El ídolo del Monstruo señala que mucha gente habla de fútbol en el país, pero nadie dice o hace absolutamente nada, lo cuál le molesta mucho.

Por ello, Paté pone de ejemplo lo que hace Jafet Soto en el Herediano, ya que ningún periodista u otro directivo se le mete en sus proyectos deportivos.

Wálter Centeno habló en Zona Técnica y asegura que se debe un directivo como Soto Molina, con el fin de que tome todas las decisiones deportivas en la federación.

«Me parece que tenemos que cortar cosas, hablamos y hablamos pero no hacemos nada, todo mundo habla de fútbol, pero nadie hace nada. Todos dicen hagamos esto pero nadie hace absolutamente nada, nadie.

Por ejemplo, ¿Quién se le mete a la cancha a Jafet Soto? porque Jafet no le hace caso a lo que dice la gente, lo que dicen las redes sociales o lo que diga la prensa, él cree en su proyecto, entonces tenemos que buscar un tipo que esté en la Selección Nacional y que tome las decisiones y que al final sea el responsable.

Yo estoy poniendo un ejemplo de que es Jafet en un club, decir que esta es la línea y yo no veo ningún periodista que se le meta a la oficina a él, nunca y él toma las decisiones y punto. Yo no tengo nada en contra de los dirigente, la verdad que todo mundo acá va durar toda la vida y no se soluciona nada», afirmó Paté Centeno a Zona Técnica.

Paté elogia el trabajo de Luis Fernando Suárez, que ha puesto énfasis en convencer a los jugadores patrios, con el fin de ir en búsqueda de ganar la Copa Oro 2021.