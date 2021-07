González usará el número 22 en el León

Redacción – El veterano defensor nacional, Giancarlo «Pipo» González, tiene claro que llegó a La Liga no por causa de la Selección Nacional, sino que lo hizo para cumplir un sueño, el cuál era volver a vestir la camiseta del club de sus amores.

González volvió al Equipo de su Gente tras más de nueve años jugando en el extranjero, gracias a que Los Ángeles Galaxy lo prestaron al León hasta diciembre.

Agustín Lleida fue clave para que se diera el regreso de uno de los mimados de la afición de Alajuelense, que en su primera etapa ganó tres títulos y sumó 123 partidos.

A sus 33 años, El zaguero regresó al León en busca de minutos, los cuáles tanto se le negaron en su paso por el Galaxy de la MLS, donde no jugó ni un solo minuto este 2021.

Esa incomoda situación fortaleció a González, que siempre se entregó al máximo en cada entrenamiento y por ello, fue tomado en cuenta con La Sele donde ha jugado cuatro partidos en lo va del año. Incluso, son los únicos juegos donde ha visto acción.

Pese a ello, «Pipo» afirma que no llegó a Alajuelense para estar cerca de La Sele ni mucho menos, sino que lo hace para cumplir el sueño de volver a su amado León.

«Siempre he pensado que la selección es de los mejores, si me llamaban en la Selección Nacional es porque estaba entre los mejores, aún así sin poder ver minutos y de ahí, mi compromiso de entrenarme todos los días al máximo, hacer extras y mantenerme físicamente porque no es fácil, la gente a veces piensa que es fácil pero no lo es.

Estar en un equipo donde no te metan a lista y no te dan minutos, yo siento que supe jugar con eso y gracias a Dios fui tomando en cuenta por la selección.Yo no vengo a La Liga por la selección, vengo porque cumplo un sueño que tuve desde el día que me fui que era volver, ahora estoy acá y quiero disfrutarlo», afirmó Pipo González.

La vuelta de «Pipo» tiene feliz a gran parte del liguismo, que es consciente que el zaguero llega sin ritmo de competencia, pero que puede aportarle mucho al plantel erizo.