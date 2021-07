Redacción- La Sele careció de jerarquía y cae 0-2 ante Canadá para sumar fracaso en Copa Oro y dejar dudas de cara a la Eliminatoria Mundialista.

La Selección de Costa Rica se midió ante su similar de Canadá en los cuartos de final de la Copa Oro en busca del boleto a las semifinales del torneo.

Desde el pitazo inicial el compromiso dejó ver un gran juego por parte de ambos equipos que buscaron el gol para ponerse en ventaja en el tablero.

Las escuadras utilizaron la velocidad para llevar peligro a la portería rival, sin embargo, las zonas defensivas estuvieron atentas para impedir la anotación en el enfrentamiento.

Cuando se cronometraba el minuto 18 el cuadro canadiense aprovechó una desconcentración en zona defensiva tica y una salida precipitada por parte de Esteban Alvarado para colocar el 0-1 en el tablero.

El encargado de dar el grito de gol en el equipo norteamericano fue Junior Holiett, anotación que puso contra las cuerdas a los nacionales.

Los costarricenses no bajaron los brazos en busca el gol de la paridad, pero el cuadro de Canadá estuco atento para impedir jugadas de peligro en su área.

Concluyendo los primeros 45 minutos de juego con el gane momentáneo 0-1 a favor del equipo norteamericano y dejando fuera a Costas Rica de las semifinales.

⚽ End of the first half at AT&T Stadium! 🇨🇦 @CanadaSoccerEN 1 🇨🇷@fedefutbolcrc 0! The winner punches a ticket to the semi finals!

⚽ ¡Final del primer tiempo! 🇨🇦 @CanadaSoccerEN vence 1-0 a 🇨🇷 @fedefutbolcrc por los cuartos de final en Arlington.#GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs pic.twitter.com/zijMmiByLO

— Gold Cup (@GoldCup) July 25, 2021