Sinclair buscará ser el hombre gol del Monstruo

Redacción – Para el atacante morado, Orlando Sinclair, en el Monstruo es obligación quedar campeón cada seis meses, debido que esa es la mística que tiene la institución, por lo que se ponen como meta el bicampeonato en el Apertura 2021.

Sinclair lo da todo en la pretemporada con el fin de gozar de regularidad en el Saprissa y también para demostrar que su renovación hasta junio del 2024 no fue por casualidad.

Es por ello, que el delantero de 23 años se mentaliza mejorar números cosechados en el pasado semestre, donde registró 2 goles a lo largo de 547 minutos en 13 juegos.

Con la intensión de lograr su objetivo, Orlando quiere que Mauricio Wright tenga un equipo más completo, por lo que trabaja arduamente la parte física para evitar lesiones que le corten ritmo como en el campeonato anterior.

Incluso, los morados esperan mucho del delantero, que en el certamen pasado fue apadrinado por Roy Myers principalmente, que cada vez que podía elogiaba a Orlando.

No solo eso, ya que Sinclair es consciente de la misión del camerino que es lograr el bicampeonato, por lo que deja claro que es una obligación ser campeones este semestre.

«La renovación me dio mucha tranquilidad para ahora sí enfocarme en trabajar fuerte en la pretemporada y para ganarme un puesto en el once titular, vamos a trabajar fuerte para poder entrar en el once.

La verdad que en Saprissa cada seis meses el objetivo es quedar campeón, no hay menos de eso y nosotros obviamente vamos ir trabajando paso a paso y todavía falta mucho para llegar a esas instancias y hay que trabajar muy fuerte durante el torneo para precisamente llegar fuertes a las instancias finales y en Saprissa es una obligación siempre quedar campeón», dijo Sinclair.

Este pensamiento no es solo de Sinclair, ya que en todo el camerino se ponen como meta ser bicampeones nacionales y así demostrar porque el próximo 16 de julio cumplirán 86 años de ser el equipo más ganador de Centroamérica.