Suárez llenó de elogios al arquero de 22 años

Redacción – El timonel colombiano de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, destaca carácter y gran personalidad de Patrick Sequeira tras la lesión que le imposibilitó debutar con La Sele y le augura exitosa carrera como arquero de Costa Rica.

Sequeira tenía todo para ver minutos ante Jamaica en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro 2021, pero una lesión en su tobillo en el calentamiento previo al duelo lo dejó al margen y tuvo que ver el duelo desde la banca.

Esa situación golpeó al portero de 22 años, que en el pasado semestre brilló con el Celta de Vigo B. Dicha dolencia afectó la parte anímica del cancerbero, que recibió apoyo incondicional de Suárez, que previo al duelo le dio palabras de aliento al arquero.

Suárez se sorprendió cuando conversó con Sequeira, ya que se encontró con un jugador muy fuerte, que a pesar de estar afectado por la lesión, el timonel le dejó saber que esa no iba ser ni la primera ni única dolencia, por lo que debía seguir adelante.

Patrick mostró mucho temple ante lo sucedido, lo cuál dejó fascinado a Luis Fernando Suárez que dejó saber que Sequeira va ser de los grandes jugadores de Costa Rica.

«Iniciando la practica, Patrick tuvo una torcedura y son esas torceduras que de la manera más tonta estas corriendo y de pronto te tuerces el tobillo, creímos que podía de alguna manera sostener y hacerlas con él, tener alguna posibilidad de que se recuperara, lo aguantamos hasta el final e hicimos hasta lo imposible.

Pero hay momento que las cosas no se puede hacer, sino lo correcto. Luego cuando me acerco a él le digo que esta iba ser la primera vez, pero no la única. Es un muchacho que tiene buenas condiciones, un jugador que tiene mucho futuro y tiene el mundo por delante, es muy serio y me parece que va ser de los grandes jugadores de Costa Rica muy pronto.

Ya tiene personalidad y carácter para afrontar esto, tendrá su oportunidad y seguramente va responder bien», afirmó Luis Fernando Suárez.

Ante la lesión de Patrick Sequeira y expulsión de Leonel Moreira, Suárez valoraría convocar a Kevin Briceño o Aarón Cruz, que son los otros arqueros presentes en la prelista de La Sele en la presente Copa Oro 2021.