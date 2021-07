Redacción- La selección nacional sufrió la noche de este viernes para conseguir remontarle a Surinam por marcador de 1-2 y sellar boleto hacia los cuartos de final en la Copa Oro.

El conjunto patrio saltaba al terreno de juego con varios ajustes en la alineación estelar en comparación a la que presentó en la primera fecha ante Guadalupe.

Aunque estos ajustes no fueron de gran ayuda para las intenciones del técnico Luis Fernando Suárez, debido al mal desempeño que presentó La Sele en la primera mitad.

Periodo en el que inclusive los sudamericanos se vieron mejor dentro del terreno de juego con la posesión del balón y disciplina defensiva.

Sin embargo; esta dominio nunca consiguieron reflejarlo en el tanteador pese a que en el minuto 39 pusieron a prueba los reflejos de Esteban Alvarado.

Para los segundos 45 minutos los debutantes en el máximo torneo de selecciones de la Concacaf fueron los encargados de poner el 1-0 en la pizarra.

Tanto que fue obra de Gleofilo Vlijter quien realizó una gran acción dentro del área tica al minuto 52, misma que que logró finalizar con un remate de pierna izquierda que fue imposible de detener para Alvarado.

GOAL!!!!!!!!!! 🇸🇷 Gleofilo Vlijter scores and 🇸🇷 takes the lead in Orlando. 1-0 #GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs pic.twitter.com/gddlytZtLx

— Gold Cup (@GoldCup) July 17, 2021