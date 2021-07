Martínez confía en la capacidad del delantero de 33 años

Redacción – Hace unos días fue presentado como técnico del Barrio México, Gilberto Martínez ya trabaja con todo y con ayuda de la junta directiva logró el fichaje del famoso delantero argentino, Jonathan Hansen.

Hansen se convirtió en el nuevo atacante de los mexicanistas, que buscarán tener una gran temporada en la segunda división con el fin de ascender.

Precisamente, el «Tuma» llevó al sudamericano para que con su experiencia se convierte en un hombre fundamental de la institución capitalina.

En un inicio el ligamen del atacante sería por un torneo, pero conforme a su rendimiento se podría extender. La última escuadra de Hansen en el fútbol tico fue con Sporting FC en la división de honor.

Ahora llega a Barrio México para recuperar el gran nivel que lo llevó a brillar en el Club Sport Herediano, que fue donde se dio a conocer en el país.

Su compromiso con Barrio México es total y por eso, Jonathan Hansen dejó saber que su objetivo principal que es contribuir para que la institución regrese a primera.

«Me he sentido muy bien, surgió la posibilidad de venir al Barrio México y me gustó la idea, me gustó a lo que estamos apostando que es el ascenso siempre, así que muy cómodo y me hicieron sentir bien desde que llegué en esta tres semanas que tengo con el equipo. Uno viene con la ilusión de aportar la experiencia y buscar el objetivo que es el ascenso y trataremos de llevar al club a la primera división», afirmó Hansen.

Cabe recordar, que Hansen también militó en el país con el Club Sport Cartaginés, donde pasó desapercibido. Ahora llega al equipo canela en busca de un renacer y así retribuirle al Tuma Martínez toda la confianza que le ha dado.