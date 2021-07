Ruiz calló a sus críticos con su gol ante Jamaica

Redacción – El capitán de la Tricolor, Bryan Ruiz, señala que hay mucha gente que no ha entendido que su rol en La Sele ya complemente diferente con respecto a años atrás, debido que ahora cumple más un papel de líder que de hombre clave.

Ruiz cumplirá 36 años el próximo 18 de agosto y por eso deja claro que su desenvolvimiento en cancha ya no es igual debido a su edad.

Aunque eso sí, deja claro que desde que llegó Luis Fernando Suárez conversó con el timonel patrio, con el fin de hacerle saber que él siempre iba a estar disponible cuando lo necesitara el colombiano, esto para darle su respaldo incondicional.

Incluso afirma que no importa si solo juega 60,90 o solo minutos, ya que su intensión es ayudar a la Selección Nacional, por lo que el tanto ante Jamaica fue un bálsamo de tranquilidad para el volante que ha sido muy criticado en los últimos meses.

Para el mediocampista nacional ya estar viajando o estar con tantos juegos encima ya no es tan sencillo como hace años atrás, por lo que deja claro que está a la disposición del entrenador cuando él así lo requiera.

Bryan Ruiz afirma que su idea siempre será beneficiar a la Tricolor, por lo que se hará lo mejor posible en su nuevo rol con el representativo patrio.

«Hay gente que no ha entendido que mi rol en La Sele es diferente, lo primero que yo hablé con Luis Fernando Suárez cuando llegué fue que le dije que si me ocupaba para ayudar a la Selección, acá voy a estar para jugar 60, 90, 5 minutos o sea en algún momento no jugar, acá voy a estar para ayudar a la Selección y mi rol va ser ayudarle a usted a encontrar su equipo y llevar al grupo.

Ya estoy a menos de un mes de cumplir 36 años y físicamente estar viajando o estar con tantos partidos ya no es tan fácil, así que de mi parte si el profesor decide que puedo ayudar al equipo jugando más retrasado para darle salida o más retrasado para darle salida, jugando más adelantado para llegar más al área, pues al final va ser decisión de él.

Intentaremos hacerlo lo mejor posible para el grupo y la selección, estamos en un momento que en pocas semanas de trabajo con el profe hemos agarrado una idea y hemos ganado los tres partidos que hemos jugador y eso no es fácil, en eso estoy contento pero tengo claro que debemos seguir mejorando y aportando todos dentro de la responsabilidad en la que nos toca», afirmó Bryan Ruiz.

La Tricolor se enfrentará a Canadá este próximo domingo 25 de julio a las 5:00 pm por los cuartos de final de la Copa Oro 2021. En ese duelo, Ruiz buscará cumplir con creces dentro del terreno de juego.