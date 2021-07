«El gigante de acero» será la nueva casa del costarricense

Redacción – No hay dudas que haber dejado el León para llegar a Monterrey fue un gran paso para Joel Campbell, que está fascinado por tener como nueva casa el estadio más lindo de México, que es el que tiene los Rayados en la Liga MX.

Campbell llegó al conjunto regiomontano con un préstamo de un año con opción a compra, por lo que el tico buscará brillar dentro de la cancha.

El delantero tico de 29 años dejó saber su alegría por arribar al popular club azteca, que tiene casa el imponente el Estadio BBVA Bancomer, que fue inaugurado en el 2015.

Conocido popularmente como «el gigante de acero» cuenta con una capacidad de 53 mil 500 aficionados. Su edificación es realmente asombrosa, ya que en la Concacaf no hay un reducto de la magnitud del estadio de los Rayados.

Es por ello, que Campbell afirma que para él es un espectáculo arribar al Monterrey, ya que cada vez que llegaba con el León se sentía como en Europa nuevamente, por lo que ahora estar en este imponente reducto lo llena de motivación.

Para el atacante nacional, su llegada a «La Pandilla» lo ilusiona de gran manera, ya que cataloga a Monterrey como un club grande y que pelea por el título en la liga mexicana, por lo que promete mucho esfuerzo y compromiso en la cancha.

Joel Campbell contó que sin querer llamó su fichaje al Monterrey, luego de que hablara con Héctor Moreno, seleccionado mexicano, que también fichó con los regios.

«La veo con muchísima alegría, porque es uno de los estadios más lindos de México, sino el más lindo, es un placer, es un espectáculo y siempre que llegaba, me sentía como si estuviera en Europa, queriendo o no queriendo uno llama las cosas, siempre dije que lindo jugar aquí.

De hecho cuando jugué contra México en la Nations League, hablé Héctor Moreno y me dijo que vamos a ser colegas y le dije yo que si iba para el León, me dijo no voy para Monterrey y le dije lléveme… me dice vamos en forma de broma y bueno, lo es que es la vida dos semanas después estamos acá», afirmó Campbell.

Esta será la segunda camiseta de Campbell en el fútbol mexicano, donde ya salió campeón vistiendo los colores de La Fiera en diciembre del 2020.

Cabe recordar, que el Estadio BBVA ha sido considerado como el mejor estadio del mundo en el año 2015. Además, se espera que sea una de las sedes en el Mundial de la FIFA del 2026. Sin dudas, es un reducto de primer mundo en México.