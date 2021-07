Café, galletas y un plato de comida fue lo que les repartieron por el paso cerrado

Redacción – El camino a su casa o destino final, se volvió más largo de lo usual. Las condiciones meteorológicas impidieron que los transportistas realizaran su ruta como de costumbre, por lo que las familias de Sarapiquí se unieron para llevarles comida y café.

Este tipo de acciones demuestran cómo es realmente Costa Rica, lleno de empatía, comprensión y colaboración hacia el prójimo, pues somos de los mismos.

Feren Herrera fue uno de los transportistas beneficiados con esta noble ayuda de los vecinos e indicó a AMPrensa.com que la lluvia y los deslizamientos les impidieron el paso por varias horas.

«Aquí podemos ver que Dios es grande y aunque no hemos podido pasar para llegar a casa, Él no nos abandona. Que Dios bendiga estas familias que nos pararon para regalarnos comida, porque aquí no hay nada abierto para comer. Que viva Costa Rica», escribió Herrera en sus redes sociales.

Aunque los transportistas ya desean llevar a su casa para descansar, al menos pudieron alimentarse con comida llena de amor. «Cafecito para el camino», le dijeron las ciudadanas que le entregaron la comida.

«Arroz con pollo, café, fresco y galletas me dieron a mí», comentó Herrera a AM Prensa.

Sarapiquí actualmente permanece en alerta roja declarada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) debido a las intensas lluvias, deslizamientos e inundaciones, al igual que los cantones de Upala, Guatuso, San Carlos, Talamanca, Matina, Limón y Turrialba.