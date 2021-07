El hombre le cuestionaba el uso del celular

Chofer de bus y dos pasajeras le ofrecieron ayuda para llamar a la policía

Redacción – «Yo trataba de evadir la conversación porque me sentía hostigada, acosada. (…) Me decía que le gustaba mi blusa con la excusa de ver mi busto. (…) Cuando vi que tenía el pene afuera, decidí grabar un vídeo. Necesitaba pruebas», relató a AMPrensa.com Samantha Castro, de 18 años.

Samantha decidió no quedarse de brazos cruzados. «¡Ayuda, ayuda!», gritaba en el bus camino hacia Cartago el 2 de julio, pero no con el fin de que alguien la defendiera de ese hombre, sino más bien para que no escapara.

Desde que se subió al autobús, él le decía que qué bonita piel, ojos y sonrisa, dando una opinión que la joven nunca le pidió, al punto de que ella empezó a sentir incomodidad.

Un hombre de apellido Beggerstaff la acosó todo el trayecto y se masturbó mientras la veía e intentaba sostener conversación, según detalló la joven, pero ahora deberá enfrentar un proceso judicial.

«Yo me dirigía a Cartago. Agarré el bus en Multiplaza del Este, me senté del lado de la ventana. Este sujeto se montó por Terramall y me dijo ‘la voy a molestar un ratito’. Me empezó a hacer preguntas muy personales, y yo no le di mi información», agregó Castro.

Esta es una de las muchas historias de mujeres y niñas que han tenido que pasar por el acoso sexual y los abusos por parte de hombres irrespetuosos, quienes creen tener derechos y poder sobre ellas, pero se equivocan.

Algunos de esos casos quedan impunes, donde ni siquiera se conoce la identidad del abusador, pero no es el caso de este.

Castro le avisó lo que sucedía a una amiga con quien se iba a encontrar y después grabó un vídeo, pero el hombre le cuestionaba por qué veía tanto el celular.

Para distraerlo, Samantha le dijo que volviera a ver al cielo porque «parecía que iba a llover» y ahí fue cuando aprovechó para grabar. Incluso, en el vídeo se observa donde él se acomoda su pene en la pantaloneta.

«Cuando me quise asegurar que él ya no estaba viendo mi teléfono para empezar a grabar, veo que tiene el pene afuera. Todo el camino venía haciendo movimientos extraños, desde que se montó. Yo lo vi. Cuando vi que tenía el pene afuera, caí en cuenta que todo el camino se venía masturbando», recordó la joven.

LEA TAMBIÉN: Vecino invitó a Luany a su casa para negociarle anillo y luego la asesinó

Dos mujeres que viajaban en el bus llamaron a la policía y le ayudaron en el momento. El conductor del bus detuvo la unidad y también fue muy colaborador con ella y se ofreció como testigo, según cuenta la joven.

Así, lograron llamar a la policía y tener sus datos para proceder con la respectiva denuncia el mismo día en los Tribunales de Justicia de Cartago. Los oficiales detuvieron al hombre y aparentemente lo dejaron en celdas por ese día.

«Me decía que quería tomar un café conmigo, que él vivía solo. Me preguntó si tenía pareja, mucha información personal, eso me hizo sentir incómoda», narró.

Afortunadamente, Samantha tuvo la valentía de levantar la voz, pero no todas las víctimas logran hacerlo. Y no por una sensación de inferioridad, sino por la falta de compromiso social que existe y los vacíos legales y sociales que le deben a la mujer como víctima de este tipo de abusos.

El testimonio de Samantha no solo hará que un juez analice la posibilidad de que el abusador pague las consecuencias de sus actos, sino que también animará a otras víctimas a denunciar.

Cuando estaba pequeña, esta joven vivió una experiencia de acoso incluso peor, por lo que siempre se prometió a ella misma no permitirlo nunca más.

Castro asegura que se siente molesta con las leyes que protegen a los criminales, pues no puede revelar fotografías ni el nombre de su abusador por ser un proceso judicial.

Además, recordó a todos los que han pasado por episodios de abuso, violencia, acoso o violación, que nunca es culpa de la víctima, sino más bien de los autores.

«Esto fue a plena luz del día, yo estaba vestida completamente normal. Este es un mensaje para la sociedad, para que vean que esto sí pasa, porque muchos se quieren hacer los ciegos», concluyó.

Ahora, en dos semanas comunicarán a las partes el avance del proceso y la fecha del juicio.