Redacción– La modelo fitness y coach de vida, denunció a través de sus historias de Instagram que una aerolínea le habría prohibido viajar por la manera como estaba vestida.

La mujer compartió con el millón de seguidores que tiene en la red social varios videos en los que aparecía llorando.

“No me dejaron subir al avión porque estoy usando esto y me dijeron ‘estás desnuda’”, afirmó.

La influencer y modelo, Deniz Saypinar, denunció que American Airlines le impidió abordar un avión por considerar su ropa “ofensiva».

Saypinar dio gracias a sus seguidores por darle apoyo y puntualizó: “Lo que pasó en ese aeropuerto fue muy traumático y todavía lo es. Estoy tratando de superarlo”.

Nació en Turquia y allí se convirtió en la primera mujer turca en recibir un estatus oficial por la Federación Internacional de Culturistas.

“Soy deportista y ahora tengo que esperar aquí hasta la mañana. Me gusta usar ropa femenina que revele mi feminidad, pero nunca me visto de una manera que ofenda a nadie. Soy lo suficientemente madura y civilizada como para saber lo que puedo y no puedo ponerme”, dijo.