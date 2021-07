Redacción – Fuertes vientos llegaron junto a la Tormenta Tropical Elsa en Florida, pero eso no detuvo a los socorristas que trabajan en las labores de rescate para encontrar a todas las víctimas del derrumbe de edificio en Miami.

El departamento de bomberos de Miami-Dade publicó el vídeo donde se observan todos los rescatistas sobre los escombros con el objetivo de encontrar a quienes se reportaron como desaparecidos.

Despite the arrival of inclement weather due to Tropical Storm Elsa, first responders continue working on the debris pile of the Champlain Towers building collapse in Surfside. pic.twitter.com/Gc12hdtu86

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 5, 2021