Redacción- Un hombre en el estado de Jubaland, en el sur de Somalia fue fusilado por haber violado a su hijastra de 3 años, quien murió por las heridas sufridas.

Es importante mencionar no está claro cuándo sucedió el hecho, pero los jueces dijeron que la víctima falleció el miércoles de la semana pasada.

La audiencia del tribunal, ubicado en la ciudad de Dhobley, lo declaró culpable y fue transmitida por el canal de televisión local, mientras que la nacional publicó la foto de Ali en Twitter.

“El estado de Jubbaland de Somalia ha ejecutado hoy por pelotón de fusilamiento a Adan Ali, quien recientemente fue condenado a muerte después de que un tribunal lo declarara culpable de violar a una niña de tres años que luego murió por las heridas”, escribió la televisión nacional somalí en su cuenta de Twitter.

Según los encargados de impartir justicia, Ali estaba masticando hojas de qat (una planta con una acción estimulante) cuando violó a la niña.

Vestidos con ropa tradicional, los ancianos emitieron su fallo: pena de muerte, una sentencia estaba permitida por la ley islámica.

La transmisión no mostró si los abogados si estaban presentes durante la audiencia o si al imputado le fue dada la posibilidad de apelar.

